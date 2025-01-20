Stochastic Gold Scalper — Consulente Automatico per uno Scalping Preciso

Stochastic Gold Scalper è un consulente automatico professionale progettato per la piattaforma MetaTrader 5, che combina l’analisi dei pattern delle candele con il filtraggio dei segnali tramite l’oscillatore Stocastico. Questo approccio consente di identificare i punti di ingresso più precisi, minimizzare i rischi ed evitare segnali falsi. Il consulente è ideale per il trading su timeframe brevi, come il M5, e può essere utilizzato su strumenti come oro, coppie di valute e indici.

Vantaggi Principali

Combinazione di Analisi delle Candele e Filtro Stocastico

Il consulente riconosce i principali pattern di candele, come Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji, tra gli altri. Tutti i segnali vengono verificati ulteriormente tramite l’oscillatore Stocastico, consentendo di filtrare ingressi errati e concentrarsi su operazioni di alta qualità. Gestione Flessibile del Rischio

L’utente può scegliere tra un volume fisso per le operazioni o un calcolo automatico del lotto basato su una percentuale del deposito. Sono inoltre disponibili impostazioni per controllare la perdita massima e limitare il numero di operazioni aperte contemporaneamente. Gestione Efficiente delle Operazioni

Funzioni come il trailing stop e il pareggio aiutano a minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. Gli utenti possono personalizzare i parametri per gestire le posizioni in modo ottimale. Semplicità e Facilità d’Uso

Il consulente dispone di un’interfaccia semplice e di elementi visivi sul grafico. I punti di ingresso, uscita, così come i livelli di Stop Loss e Take Profit, vengono visualizzati direttamente sul grafico, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle operazioni. Versatilità

Stochastic Gold Scalper è adatto al trading su una vasta gamma di strumenti, inclusi oro (XAUUSD), principali coppie di valute e indici. Si consiglia l’uso sul timeframe M5, ma può essere adattato ad altri intervalli di tempo.

Descrizione dei Pattern delle Candele

Bullish Engulfing (Involucro Rialzista):

Una candela bianca copre completamente la candela nera precedente, segnalando una possibile inversione al rialzo.

Bearish Engulfing (Involucro Ribassista):

Una candela nera copre completamente la candela bianca precedente, indicando una probabile inversione al ribasso.

Hammer (Martello):

Una candela con un’ombra inferiore lunga e un corpo piccolo, che indica che la pressione di vendita sta diminuendo e che potrebbe iniziare un’inversione al rialzo.

Inverted Hammer (Martello Invertito):

Simile al martello, ma con un’ombra superiore lunga, che indica una possibile inversione al rialzo dopo una tendenza al ribasso.

Shooting Star (Stella Cadente):

Una candela con un’ombra superiore lunga e un corpo piccolo, che segnala una probabile inversione al ribasso.

Doji:

Una candela in cui il prezzo di apertura e chiusura sono quasi uguali, riflettendo incertezza sul mercato.

Morning Star (Stella del Mattino):

Un pattern a tre candele che indica un’inversione al rialzo: una lunga candela nera, seguita da una piccola candela (può essere un Doji), e infine una lunga candela bianca che chiude sopra il punto medio della prima candela.

Evening Star (Stella della Sera):

Il pattern inverso della Stella del Mattino, che segnala un’inversione al ribasso.

Harami:

Una piccola candela è completamente contenuta all’interno del corpo della candela precedente. Può essere un pattern rialzista o ribassista.

Piercing Line (Linea Penetrante):

Una candela bianca si apre sotto la chiusura di una candela nera, ma chiude sopra la sua metà, indicando un’inversione al rialzo.

Dark Cloud Cover (Copertura a Nuvola Scura):

Una candela nera si apre sopra la chiusura di una candela bianca, ma chiude sotto la sua metà, segnalando un’inversione al ribasso.

Descrizione Completa dei Parametri

Impostazioni Generali

TimeFrame — Il timeframe su cui opera il consulente (consigliato: M5).

MagicNumber — Numero univoco per identificare le operazioni del consulente.

OrderComment — Un commento di testo aggiunto a tutte le operazioni.

Impostazioni del Filtro Stocastico

EnableStochFilter — Abilitare o disabilitare il filtro Stocastico.

KPeriod — Periodo di calcolo della linea veloce dell’oscillatore.

DPeriod — Periodo di smoothing della linea lenta.

Slowing — Parametro di rallentamento dell’oscillatore.

StochMethod — Metodo di calcolo della media mobile (es. semplice o esponenziale).

OverboughtLevel e OversoldLevel — Livelli per determinare le zone di ipercomprato e ipervenduto (es. 80 e 20).

Gestione del Rischio

LotMethod — Selezionare il metodo di calcolo del volume delle operazioni: lotto fisso o percentuale del deposito.

RiskPercentPerTrade — Percentuale del deposito che l’utente è disposto a rischiare in un’unica operazione.

MaxTradesAllowed — Numero massimo di operazioni aperte contemporaneamente.

MaxDrawdownPercent — Livello massimo di drawdown, al raggiungimento del quale il consulente interrompe le operazioni.

Impostazioni di Gestione delle Operazioni

EnableTrailingStop — Abilitare la funzione di trailing stop.

TrailingStartPoints — Guadagno minimo in punti per attivare il trailing stop.

TrailingStopPoints — Distanza in punti a cui il trailing stop segue il prezzo.

EnableBreakEven — Abilitare la funzione di pareggio.

BreakEvenStartPoints — Guadagno minimo in punti per portare l’operazione a pareggio.

BreakEvenOffset — Distanza in punti sopra/sotto il livello di ingresso per impostare lo stop loss a pareggio.

Conclusione

Stochastic Gold Scalper è una soluzione affidabile per automatizzare le operazioni di trading. La combinazione dell’analisi dei pattern delle candele con il filtro Stocastico garantisce un’elevata precisione dei segnali, riducendo al minimo i rischi e migliorando i risultati operativi. Questo consulente è ideale sia per i trader esperti che per i principianti che desiderano automatizzare le proprie strategie.



