Stochastic Gold Scalper

5

Stochastic Gold Scalper — Consulente Automatico per uno Scalping Preciso

Stochastic Gold Scalper è un consulente automatico professionale progettato per la piattaforma MetaTrader 5, che combina l’analisi dei pattern delle candele con il filtraggio dei segnali tramite l’oscillatore Stocastico. Questo approccio consente di identificare i punti di ingresso più precisi, minimizzare i rischi ed evitare segnali falsi. Il consulente è ideale per il trading su timeframe brevi, come il M5, e può essere utilizzato su strumenti come oro, coppie di valute e indici.

Vantaggi Principali

  1. Combinazione di Analisi delle Candele e Filtro Stocastico
    Il consulente riconosce i principali pattern di candele, come Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Doji, tra gli altri. Tutti i segnali vengono verificati ulteriormente tramite l’oscillatore Stocastico, consentendo di filtrare ingressi errati e concentrarsi su operazioni di alta qualità.

  2. Gestione Flessibile del Rischio
    L’utente può scegliere tra un volume fisso per le operazioni o un calcolo automatico del lotto basato su una percentuale del deposito. Sono inoltre disponibili impostazioni per controllare la perdita massima e limitare il numero di operazioni aperte contemporaneamente.

  3. Gestione Efficiente delle Operazioni
    Funzioni come il trailing stop e il pareggio aiutano a minimizzare le perdite e massimizzare i profitti. Gli utenti possono personalizzare i parametri per gestire le posizioni in modo ottimale.

  4. Semplicità e Facilità d’Uso
    Il consulente dispone di un’interfaccia semplice e di elementi visivi sul grafico. I punti di ingresso, uscita, così come i livelli di Stop Loss e Take Profit, vengono visualizzati direttamente sul grafico, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle operazioni.

  5. Versatilità
    Stochastic Gold Scalper è adatto al trading su una vasta gamma di strumenti, inclusi oro (XAUUSD), principali coppie di valute e indici. Si consiglia l’uso sul timeframe M5, ma può essere adattato ad altri intervalli di tempo.

Descrizione dei Pattern delle Candele

  • Bullish Engulfing (Involucro Rialzista):
    Una candela bianca copre completamente la candela nera precedente, segnalando una possibile inversione al rialzo.

  • Bearish Engulfing (Involucro Ribassista):
    Una candela nera copre completamente la candela bianca precedente, indicando una probabile inversione al ribasso.

  • Hammer (Martello):
    Una candela con un’ombra inferiore lunga e un corpo piccolo, che indica che la pressione di vendita sta diminuendo e che potrebbe iniziare un’inversione al rialzo.

  • Inverted Hammer (Martello Invertito):
    Simile al martello, ma con un’ombra superiore lunga, che indica una possibile inversione al rialzo dopo una tendenza al ribasso.

  • Shooting Star (Stella Cadente):
    Una candela con un’ombra superiore lunga e un corpo piccolo, che segnala una probabile inversione al ribasso.

  • Doji:
    Una candela in cui il prezzo di apertura e chiusura sono quasi uguali, riflettendo incertezza sul mercato.

  • Morning Star (Stella del Mattino):
    Un pattern a tre candele che indica un’inversione al rialzo: una lunga candela nera, seguita da una piccola candela (può essere un Doji), e infine una lunga candela bianca che chiude sopra il punto medio della prima candela.

  • Evening Star (Stella della Sera):
    Il pattern inverso della Stella del Mattino, che segnala un’inversione al ribasso.

  • Harami:
    Una piccola candela è completamente contenuta all’interno del corpo della candela precedente. Può essere un pattern rialzista o ribassista.

  • Piercing Line (Linea Penetrante):
    Una candela bianca si apre sotto la chiusura di una candela nera, ma chiude sopra la sua metà, indicando un’inversione al rialzo.

  • Dark Cloud Cover (Copertura a Nuvola Scura):
    Una candela nera si apre sopra la chiusura di una candela bianca, ma chiude sotto la sua metà, segnalando un’inversione al ribasso.

Descrizione Completa dei Parametri

Impostazioni Generali

TimeFrame — Il timeframe su cui opera il consulente (consigliato: M5).
MagicNumber — Numero univoco per identificare le operazioni del consulente.
OrderComment — Un commento di testo aggiunto a tutte le operazioni.

Impostazioni del Filtro Stocastico

EnableStochFilter — Abilitare o disabilitare il filtro Stocastico.
KPeriod — Periodo di calcolo della linea veloce dell’oscillatore.
DPeriod — Periodo di smoothing della linea lenta.
Slowing — Parametro di rallentamento dell’oscillatore.
StochMethod — Metodo di calcolo della media mobile (es. semplice o esponenziale).
OverboughtLevel e OversoldLevel — Livelli per determinare le zone di ipercomprato e ipervenduto (es. 80 e 20).

Gestione del Rischio

LotMethod — Selezionare il metodo di calcolo del volume delle operazioni: lotto fisso o percentuale del deposito.
RiskPercentPerTrade — Percentuale del deposito che l’utente è disposto a rischiare in un’unica operazione.
MaxTradesAllowed — Numero massimo di operazioni aperte contemporaneamente.
MaxDrawdownPercent — Livello massimo di drawdown, al raggiungimento del quale il consulente interrompe le operazioni.

Impostazioni di Gestione delle Operazioni

EnableTrailingStop — Abilitare la funzione di trailing stop.
TrailingStartPoints — Guadagno minimo in punti per attivare il trailing stop.
TrailingStopPoints — Distanza in punti a cui il trailing stop segue il prezzo.
EnableBreakEven — Abilitare la funzione di pareggio.
BreakEvenStartPoints — Guadagno minimo in punti per portare l’operazione a pareggio.
BreakEvenOffset — Distanza in punti sopra/sotto il livello di ingresso per impostare lo stop loss a pareggio.

Conclusione

Stochastic Gold Scalper è una soluzione affidabile per automatizzare le operazioni di trading. La combinazione dell’analisi dei pattern delle candele con il filtro Stocastico garantisce un’elevata precisione dei segnali, riducendo al minimo i rischi e migliorando i risultati operativi. Questo consulente è ideale sia per i trader esperti che per i principianti che desiderano automatizzare le proprie strategie.


Recensioni 2
Hendry Haryanto
201
Hendry Haryanto 2025.07.06 16:02 
 

Sorry, for late review. Actually, I buy this EA 2 months ago, and want to wait for the result ,before review. Honestly, this EA is Really Awesome, after i get the setting , this EA works like MAGIC... Thank you Mr. Vladimir. You are the best...Salute Ты реально классный, я тобой восхищаюсь! i hope i am spelling right in russian language ...hahaha

Rispondi alla recensione