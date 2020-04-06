Flashpip Scalper
- Asesores Expertos
- Alex Amuyunzu Raymond
- Versión: 1.93
- Activaciones: 5
Visión general del sistema central
Flashpip Scalper es un sistema de scalping multisímbolo impulsado por IA diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real y protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real, protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones para ejecutar operaciones de alta frecuencia en múltiples pares de divisas y oro (XAUUSD). El sistema está diseñado tanto para pruebas de validación como para entornos de negociación en tiempo real.
Estrategia de negociación principal
El EA implementauna estrategia de scalping de seguimiento de tendencias en múltiples marcos temporales que opera principalmente en elmarco temporal M5 con confirmación de marcos temporales superiores (M15, H1). El sistema utiliza una combinación de indicadores técnicos que incluyencruces de EMA,RSI,Estocástico,ADX yMACD para identificar entradas comerciales de alta probabilidad con estrictos umbrales de confianza.
Principales características técnicas
1. Capacidad de negociación multisímbolo
Supervisa y negocia simultáneamente hasta 6 símbolos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, XAUUSD
Optimización de los parámetros específicos de cada símbolo
Análisis independiente por símbolo con gestión compartida del riesgo
2. Generación de señales basada en inteligencia artificial
Sistema de puntuación de confianza: Cada señal de operación recibe una puntuación de confianza de 0-100
Fusión de múltiples indicadores: Combina señales de más de 7 indicadores técnicos
Umbrales adaptativos: Requisito mínimo de confianza (por defecto: 70%)
Filtrado de tendencias: Utiliza marcos temporales H1 y M15 para confirmar señales M5
3. Sistema avanzado de gestión de riesgos
Dimensionamiento de posiciones
Cálculo dinámico de lotes: Basado en el saldo de la cuenta y el multiplicador de riesgo
Límites por símbolo: Lotes máximos independientes para divisas (0,1) y oro (0,01).
Límites de emergencia: Lotes forzados de 0,01 para el oro en cuentas inferiores a 5000 $.
Cumplimiento de los corredores: Normalización adecuada del volumen de las cuentas de compensación
Controles de riesgo
Límite de pérdidas diarias: Porcentaje configurable (por defecto: 3%)
Reducción máxima: Protección basada en acciones (por defecto: 12%)
Límite de operaciones simultáneas: Máximo de posiciones abiertas (por defecto: 1-2)
Protección de correlación: Limita las operaciones con símbolos correlacionados
4. Filtrado por sesiones
Modo Sólo Sesión Principal: Operaciones sólo durante las sesiones de Londres (8-16 GMT) y Nueva York (13-21 GMT).
Evitar sesión asiática: Filtro opcional para omitir 0-7 GMT
Protección de brecha de fin de semana: Evita operar cerca del cierre de mercado del fin de semana
Restricciones horarias: Horario de negociación configurable
5. Funciones de gestión de operaciones
Stop Loss y Take Profit fijos: Distancias de pips específicas por símbolo
Relación Riesgo-Recompensa: 1:2 para divisas (15 SL / 30 TP), 1:2 para oro (150 SL / 300 TP)
Lógica de reintento de operaciones: Reintento automático en caso de fallo en la colocación de la orden
Protección contra deslizamiento: Máximo margen de deslizamiento configurable
6. Sistema de recuperación de pérdidas
Pausa por pérdidas consecutivas: Pausa automática de la negociación después de 3 pérdidas
Ajuste dinámico del riesgo: Reduce el tamaño de los lotes tras pérdidas
Periodos de enfriamiento: Duración de la pausa configurable (por defecto: 30 minutos)
7. Infraestructura técnica
Marco de indicadores
Procesamiento de datos en tiempo real: Supervisión simultánea de todos los símbolos habilitados
Gestión de indicadores: Asignación y liberación eficiente de indicadores
Sincronización del búfer: Alineación adecuada de los datos de las series temporales
Gestión de errores: Validación exhaustiva de todos los datos del indicador
Gestión de símbolos
Inicialización dinámica: Validación automática de símbolos al inicio
Cumplimiento de Broker: Formateo adecuado de nombres de símbolos con soporte de sufijos
Validación de volumen: Verificación detallada del tamaño del lote para cada corredor
Cálculo de márgenes: Comprobación en tiempo real de los requisitos de margen
8. Seguimiento e informes de rendimiento
Estadísticas en tiempo real: Tasa de ganancias, factor de beneficio, seguimiento de P/L
Restablecimiento diario del rendimiento: Automático a la apertura del mercado
Registro exhaustivo: Registro detallado de la ejecución de las operaciones
Panel de control: Panel de estado visual en el gráfico
9. Modo de validación del mercado
Prueba restringida: Negocia sólo el símbolo del gráfico durante la validación
Frecuencia limitada: Evita la inundación de operaciones durante las pruebas
Control de registro: Registro configurable para la validación frente a la negociación en directo
Gestión de alertas: Desactiva las alertas innecesarias durante las pruebas
Arquitectura técnica
Estructura del código
Diseño modular: Componentes funcionales separados
-
-
-
Estructuras de datos clave
Estructura SymbolData: Configuración y estado por símbolo
Estructura PerformanceStats: Seguimiento del rendimiento de las operaciones
TradeOpportunity Estruct: Priorización y gestión de señales
Flujo de ejecución
Inicialización: Validación de símbolos, creación de indicadores, validación de parámetros
Análisis de mercado: Procesamiento de datos del indicador en tiempo real en todos los símbolos
Generación de señales: Puntuación de confianza y creación de señales comerciales
Evaluación de riesgos: Comprobación de márgenes, dimensionamiento de posiciones, validación de riesgos
Ejecución de órdenes: Colocación de operaciones con lógica de reintento
Gestión de posiciones: Supervisión de operaciones abiertas (futura mejora para trailing stops)
Seguimiento del rendimiento: Actualización de estadísticas en tiempo real
Áreas de optimización de parámetros
Parámetros de negociación
Umbral de confianza (70-85)
Mínimo de Fuerza ADX (25-35)
Periodo RSI (10-20)
Periodos EMA (Rápido: 10-20, Lento: 40-60, Tendencia: 150-250)
Parámetros de riesgo
Multiplicador de riesgo (0,005-0,02)
Porcentaje Objetivo Diario (3-8%)
Operaciones simultáneas máximas (1-3)
Ratios Stop Loss/Take Profit
Parámetros de Sesión
Horario de la sesión de Londres (ajuste a la zona horaria del corredor)
Horario de la sesión de Nueva York
Parámetros para evitar sesiones asiáticas
Requisitos del sistema
Requisitos de la plataforma
MetaTrader 5 Build 2000+
Lenguaje MQL5
Tipo de cuenta de compensación (necesario para la correcta validación del volumen)
Requisitos del broker
Soporte para los 6 símbolos de negociación
Diferenciales razonables (máx. 4 pips en divisas, 8 pips en oro)
Tamaños de lote estándar (0,01 mínimo normalmente)
Datos históricos adecuados para el cálculo de indicadores
Requisitos de la cuenta
Saldo mínimo recomendado: 100 $ (sólo divisas), 500 $ (incluido oro)
Apalancamiento suficiente para el tamaño de posición previsto
Sin restricciones de negociación durante las sesiones principales
Validación y pruebas
Funciones de backtesting
Compatible con Strategy Tester
Capacidad de prueba multisímbolo
Registro detallado de errores
Generación de métricas de rendimiento
Funciones de pruebas en directo
Modo de negociación en papel a través del modo de validación de mercado
Seguimiento del rendimiento en tiempo real
Completo sistema de registro
Sistema de alertas y notificaciones
Historial de desarrollo
Evolución de la versión
v1.0: Versión inicial con capacidad multisímbolo básica
v1.9: Añadido el comercio de oro con cálculo de márgenes mejorado
v1.91-1.93: Correcciones de emergencia para el comercio de oro en cuentas pequeñas
v1.94: Corrección completa de la validación del volumen para las cuentas de compensación
Correcciones críticas implementadas
Cálculo del margen de oro para cuentas pequeñas
Normalización del volumen para los requisitos de las cuentas de compensación
Tratamiento de errores para rechazos de corredores por "volumen no válido".
Validación e inicialización adecuadas de los símbolos
Gestión integral de riesgos para carteras de símbolos mixtos
Directrices de uso
Configuración inicial
Adjuntar al gráfico M5 cualquier símbolo
Configurar los símbolos habilitados en función del saldo de la cuenta
Establecer parámetros de riesgo adecuados al tamaño de la cuenta
Activar/desactivar los filtros de sesión en función del estilo de negociación
Configurar el nivel de registro para depuración frente a producción
Requisitos de supervisión
Revisión periódica de los registros de operaciones
Seguimiento de las métricas de rendimiento
Control del uso de márgenes
Conocimiento del tiempo de la sesión
Cumplimiento de la gestión de riesgos
No anular nunca los límites de emergencia
Mantener un saldo de cuenta adecuado para las posiciones previstas
Supervisar la correlación durante la negociación multisímbolo
Revisión periódica del rendimiento del sistema de recuperación de pérdidas
Características de rendimiento
Frecuencia de negociación prevista
2-10 operaciones al día por símbolo durante las sesiones activas
Variable en función de las condiciones del mercado y los umbrales de confianza
Perfil de riesgo
Riesgo controlado por operación (0,5-2% del saldo)
Los límites de pérdidas diarias evitan pérdidas catastróficas
La protección contra pérdidas preserva el capital de la cuenta
Objetivos de rentabilidad
Porcentaje de objetivo diario configurable (por defecto 5%)
Expectativas realistas basadas en las condiciones del mercado
Aplicación coherente de las normas de gestión de riesgos
Soporte y mantenimiento
Comprobaciones periódicas
Disponibilidad de símbolos y alimentación de datos
Precisión en el cálculo de indicadores
Fiabilidad de la ejecución de las operaciones
Validez de las métricas de rendimiento
Requisitos de actualización
Cambios de nombre de símbolo de broker
Actualizaciones de la plataforma MT5
Cambios en los requisitos normativos
Oportunidades de optimización del rendimiento
Este sistema representa un enfoque sofisticado del scalping algorítmico, con especial atención a la gestión de riesgos, el cumplimiento de las normas por parte de los brokers y la coordinación multisímbolo. La arquitectura admite tanto pruebas de validación como operaciones en tiempo real, al tiempo que mantiene estrictos controles de riesgo adecuados para cuentas de distintos tamaños.