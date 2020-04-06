Flashpip Escalador EA

Visión general del sistema central

Flashpip Scalper es un sistema de scalping multisímbolo impulsado por IA diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real y protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real, protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones para ejecutar operaciones de alta frecuencia en múltiples pares de divisas y oro (XAUUSD). El sistema está diseñado tanto para pruebas de validación como para entornos de negociación en tiempo real.

Estrategia de negociación principal

El EA implementauna estrategia de scalping de seguimiento de tendencias en múltiples marcos temporales que opera principalmente en elmarco temporal M5 con confirmación de marcos temporales superiores (M15, H1). El sistema utiliza una combinación de indicadores técnicos que incluyencruces de EMA,RSI,Estocástico,ADX yMACD para identificar entradas comerciales de alta probabilidad con estrictos umbrales de confianza.

Principales características técnicas

1. Capacidad de negociación multisímbolo

Supervisa y negocia simultáneamente hasta 6 símbolos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, XAUUSD

Optimización de los parámetros específicos de cada símbolo

Análisis independiente por símbolo con gestión compartida del riesgo

2. Generación de señales basada en inteligencia artificial

Sistema de puntuación de confianza : Cada señal de operación recibe una puntuación de confianza de 0-100

Fusión de múltiples indicadores : Combina señales de más de 7 indicadores técnicos

Umbrales adaptativos : Requisito mínimo de confianza (por defecto: 70%)

Filtrado de tendencias: Utiliza marcos temporales H1 y M15 para confirmar señales M5

3. Sistema avanzado de gestión de riesgos

Dimensionamiento de posiciones

Cálculo dinámico de lotes : Basado en el saldo de la cuenta y el multiplicador de riesgo

Límites por símbolo : Lotes máximos independientes para divisas (0,1) y oro (0,01).

Límites de emergencia : Lotes forzados de 0,01 para el oro en cuentas inferiores a 5000 $.

Cumplimiento de los corredores: Normalización adecuada del volumen de las cuentas de compensación

Controles de riesgo

Límite de pérdidas diarias : Porcentaje configurable (por defecto: 3%)

Reducción máxima : Protección basada en acciones (por defecto: 12%)

Límite de operaciones simultáneas : Máximo de posiciones abiertas (por defecto: 1-2)

Protección de correlación: Limita las operaciones con símbolos correlacionados

4. Filtrado por sesiones

Modo Sólo Sesión Principal : Operaciones sólo durante las sesiones de Londres (8-16 GMT) y Nueva York (13-21 GMT).

Evitar sesión asiática : Filtro opcional para omitir 0-7 GMT

Protección de brecha de fin de semana : Evita operar cerca del cierre de mercado del fin de semana

Restricciones horarias: Horario de negociación configurable

5. Funciones de gestión de operaciones

Stop Loss y Take Profit fijos : Distancias de pips específicas por símbolo

Relación Riesgo-Recompensa : 1:2 para divisas (15 SL / 30 TP), 1:2 para oro (150 SL / 300 TP)

Lógica de reintento de operaciones : Reintento automático en caso de fallo en la colocación de la orden

Protección contra deslizamiento: Máximo margen de deslizamiento configurable

6. Sistema de recuperación de pérdidas

Pausa por pérdidas consecutivas : Pausa automática de la negociación después de 3 pérdidas

Ajuste dinámico del riesgo : Reduce el tamaño de los lotes tras pérdidas

Periodos de enfriamiento: Duración de la pausa configurable (por defecto: 30 minutos)

7. Infraestructura técnica

Marco de indicadores

Procesamiento de datos en tiempo real : Supervisión simultánea de todos los símbolos habilitados

Gestión de indicadores : Asignación y liberación eficiente de indicadores

Sincronización del búfer : Alineación adecuada de los datos de las series temporales

Gestión de errores: Validación exhaustiva de todos los datos del indicador

Gestión de símbolos

Inicialización dinámica : Validación automática de símbolos al inicio

Cumplimiento de Broker : Formateo adecuado de nombres de símbolos con soporte de sufijos

Validación de volumen : Verificación detallada del tamaño del lote para cada corredor

Cálculo de márgenes: Comprobación en tiempo real de los requisitos de margen

8. Seguimiento e informes de rendimiento

Estadísticas en tiempo real : Tasa de ganancias, factor de beneficio, seguimiento de P/L

Restablecimiento diario del rendimiento : Automático a la apertura del mercado

Registro exhaustivo : Registro detallado de la ejecución de las operaciones

Panel de control: Panel de estado visual en el gráfico

9. Modo de validación del mercado

Prueba restringida : Negocia sólo el símbolo del gráfico durante la validación

Frecuencia limitada : Evita la inundación de operaciones durante las pruebas

Control de registro : Registro configurable para la validación frente a la negociación en directo

Gestión de alertas: Desactiva las alertas innecesarias durante las pruebas

Arquitectura técnica

Estructura del código

Diseño modular : Componentes funcionales separados

Enfoque Orientado a Objetos : Utiliza librerías estándar MQL5 (CTrade, CPositionInfo, CSymbolInfo)

Gestión de Memoria : Manejo apropiado de liberación y manejo de arreglos

Manejo de Errores: Validación completa en todos los puntos de ejecución

Estructuras de datos clave

Estructura SymbolData : Configuración y estado por símbolo

Estructura PerformanceStats : Seguimiento del rendimiento de las operaciones

TradeOpportunity Estruct: Priorización y gestión de señales

Flujo de ejecución

Inicialización: Validación de símbolos, creación de indicadores, validación de parámetros Análisis de mercado: Procesamiento de datos del indicador en tiempo real en todos los símbolos Generación de señales: Puntuación de confianza y creación de señales comerciales Evaluación de riesgos: Comprobación de márgenes, dimensionamiento de posiciones, validación de riesgos Ejecución de órdenes: Colocación de operaciones con lógica de reintento Gestión de posiciones: Supervisión de operaciones abiertas (futura mejora para trailing stops) Seguimiento del rendimiento: Actualización de estadísticas en tiempo real

Áreas de optimización de parámetros

Parámetros de negociación

Umbral de confianza (70-85)

Mínimo de Fuerza ADX (25-35)

Periodo RSI (10-20)

Periodos EMA (Rápido: 10-20, Lento: 40-60, Tendencia: 150-250)

Parámetros de riesgo

Multiplicador de riesgo (0,005-0,02)

Porcentaje Objetivo Diario (3-8%)

Operaciones simultáneas máximas (1-3)

Ratios Stop Loss/Take Profit

Parámetros de Sesión

Horario de la sesión de Londres (ajuste a la zona horaria del corredor)

Horario de la sesión de Nueva York

Parámetros para evitar sesiones asiáticas

Requisitos del sistema

Requisitos de la plataforma

MetaTrader 5 Build 2000+

Lenguaje MQL5

Tipo de cuenta de compensación (necesario para la correcta validación del volumen)

Requisitos del broker

Soporte para los 6 símbolos de negociación

Diferenciales razonables (máx. 4 pips en divisas, 8 pips en oro)

Tamaños de lote estándar (0,01 mínimo normalmente)

Datos históricos adecuados para el cálculo de indicadores

Requisitos de la cuenta

Saldo mínimo recomendado: 100 $ (sólo divisas), 500 $ (incluido oro)

Apalancamiento suficiente para el tamaño de posición previsto

Sin restricciones de negociación durante las sesiones principales

Validación y pruebas

Funciones de backtesting

Compatible con Strategy Tester

Capacidad de prueba multisímbolo

Registro detallado de errores

Generación de métricas de rendimiento

Funciones de pruebas en directo

Modo de negociación en papel a través del modo de validación de mercado

Seguimiento del rendimiento en tiempo real

Completo sistema de registro

Sistema de alertas y notificaciones

Historial de desarrollo

Evolución de la versión

v1.0 : Versión inicial con capacidad multisímbolo básica

v1.9 : Añadido el comercio de oro con cálculo de márgenes mejorado

v1.91-1.93 : Correcciones de emergencia para el comercio de oro en cuentas pequeñas

v1.94: Corrección completa de la validación del volumen para las cuentas de compensación

Correcciones críticas implementadas

Cálculo del margen de oro para cuentas pequeñas Normalización del volumen para los requisitos de las cuentas de compensación Tratamiento de errores para rechazos de corredores por "volumen no válido". Validación e inicialización adecuadas de los símbolos Gestión integral de riesgos para carteras de símbolos mixtos

Directrices de uso

Configuración inicial

Adjuntar al gráfico M5 cualquier símbolo Configurar los símbolos habilitados en función del saldo de la cuenta Establecer parámetros de riesgo adecuados al tamaño de la cuenta Activar/desactivar los filtros de sesión en función del estilo de negociación Configurar el nivel de registro para depuración frente a producción

Requisitos de supervisión

Revisión periódica de los registros de operaciones

Seguimiento de las métricas de rendimiento

Control del uso de márgenes

Conocimiento del tiempo de la sesión

Cumplimiento de la gestión de riesgos

No anular nunca los límites de emergencia

Mantener un saldo de cuenta adecuado para las posiciones previstas

Supervisar la correlación durante la negociación multisímbolo

Revisión periódica del rendimiento del sistema de recuperación de pérdidas

Características de rendimiento

Frecuencia de negociación prevista

2-10 operaciones al día por símbolo durante las sesiones activas

Variable en función de las condiciones del mercado y los umbrales de confianza

Perfil de riesgo

Riesgo controlado por operación (0,5-2% del saldo)

Los límites de pérdidas diarias evitan pérdidas catastróficas

La protección contra pérdidas preserva el capital de la cuenta

Objetivos de rentabilidad

Porcentaje de objetivo diario configurable (por defecto 5%)

Expectativas realistas basadas en las condiciones del mercado

Aplicación coherente de las normas de gestión de riesgos

Soporte y mantenimiento

Comprobaciones periódicas

Disponibilidad de símbolos y alimentación de datos

Precisión en el cálculo de indicadores

Fiabilidad de la ejecución de las operaciones

Validez de las métricas de rendimiento

Requisitos de actualización

Cambios de nombre de símbolo de broker

Actualizaciones de la plataforma MT5

Cambios en los requisitos normativos

Oportunidades de optimización del rendimiento

Este sistema representa un enfoque sofisticado del scalping algorítmico, con especial atención a la gestión de riesgos, el cumplimiento de las normas por parte de los brokers y la coordinación multisímbolo. La arquitectura admite tanto pruebas de validación como operaciones en tiempo real, al tiempo que mantiene estrictos controles de riesgo adecuados para cuentas de distintos tamaños.