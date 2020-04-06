Flashpip Scalper

Visión general del sistema central

Flashpip Scalper es un sistema de scalping multisímbolo impulsado por IA diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real y protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones. Emplea estrategias avanzadas de negociación algorítmica con análisis de mercado en tiempo real, protocolos de gestión de riesgos y filtrado basado en sesiones para ejecutar operaciones de alta frecuencia en múltiples pares de divisas y oro (XAUUSD). El sistema está diseñado tanto para pruebas de validación como para entornos de negociación en tiempo real.

Estrategia de negociación principal

El EA implementauna estrategia de scalping de seguimiento de tendencias en múltiples marcos temporales que opera principalmente en elmarco temporal M5 con confirmación de marcos temporales superiores (M15, H1). El sistema utiliza una combinación de indicadores técnicos que incluyencruces de EMA,RSI,Estocástico,ADX yMACD para identificar entradas comerciales de alta probabilidad con estrictos umbrales de confianza.

Principales características técnicas

1. Capacidad de negociación multisímbolo

  • Supervisa y negocia simultáneamente hasta 6 símbolos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, XAUUSD

  • Optimización de los parámetros específicos de cada símbolo

  • Análisis independiente por símbolo con gestión compartida del riesgo

2. Generación de señales basada en inteligencia artificial

  • Sistema de puntuación de confianza: Cada señal de operación recibe una puntuación de confianza de 0-100

  • Fusión de múltiples indicadores: Combina señales de más de 7 indicadores técnicos

  • Umbrales adaptativos: Requisito mínimo de confianza (por defecto: 70%)

  • Filtrado de tendencias: Utiliza marcos temporales H1 y M15 para confirmar señales M5

3. Sistema avanzado de gestión de riesgos

Dimensionamiento de posiciones

  • Cálculo dinámico de lotes: Basado en el saldo de la cuenta y el multiplicador de riesgo

  • Límites por símbolo: Lotes máximos independientes para divisas (0,1) y oro (0,01).

  • Límites de emergencia: Lotes forzados de 0,01 para el oro en cuentas inferiores a 5000 $.

  • Cumplimiento de los corredores: Normalización adecuada del volumen de las cuentas de compensación

Controles de riesgo

  • Límite de pérdidas diarias: Porcentaje configurable (por defecto: 3%)

  • Reducción máxima: Protección basada en acciones (por defecto: 12%)

  • Límite de operaciones simultáneas: Máximo de posiciones abiertas (por defecto: 1-2)

  • Protección de correlación: Limita las operaciones con símbolos correlacionados

4. Filtrado por sesiones

  • Modo Sólo Sesión Principal: Operaciones sólo durante las sesiones de Londres (8-16 GMT) y Nueva York (13-21 GMT).

  • Evitar sesión asiática: Filtro opcional para omitir 0-7 GMT

  • Protección de brecha de fin de semana: Evita operar cerca del cierre de mercado del fin de semana

  • Restricciones horarias: Horario de negociación configurable

5. Funciones de gestión de operaciones

  • Stop Loss y Take Profit fijos: Distancias de pips específicas por símbolo

  • Relación Riesgo-Recompensa: 1:2 para divisas (15 SL / 30 TP), 1:2 para oro (150 SL / 300 TP)

  • Lógica de reintento de operaciones: Reintento automático en caso de fallo en la colocación de la orden

  • Protección contra deslizamiento: Máximo margen de deslizamiento configurable

6. Sistema de recuperación de pérdidas

  • Pausa por pérdidas consecutivas: Pausa automática de la negociación después de 3 pérdidas

  • Ajuste dinámico del riesgo: Reduce el tamaño de los lotes tras pérdidas

  • Periodos de enfriamiento: Duración de la pausa configurable (por defecto: 30 minutos)

7. Infraestructura técnica

Marco de indicadores

  • Procesamiento de datos en tiempo real: Supervisión simultánea de todos los símbolos habilitados

  • Gestión de indicadores: Asignación y liberación eficiente de indicadores

  • Sincronización del búfer: Alineación adecuada de los datos de las series temporales

  • Gestión de errores: Validación exhaustiva de todos los datos del indicador

Gestión de símbolos

  • Inicialización dinámica: Validación automática de símbolos al inicio

  • Cumplimiento de Broker: Formateo adecuado de nombres de símbolos con soporte de sufijos

  • Validación de volumen: Verificación detallada del tamaño del lote para cada corredor

  • Cálculo de márgenes: Comprobación en tiempo real de los requisitos de margen

8. Seguimiento e informes de rendimiento

  • Estadísticas en tiempo real: Tasa de ganancias, factor de beneficio, seguimiento de P/L

  • Restablecimiento diario del rendimiento: Automático a la apertura del mercado

  • Registro exhaustivo: Registro detallado de la ejecución de las operaciones

  • Panel de control: Panel de estado visual en el gráfico

9. Modo de validación del mercado

  • Prueba restringida: Negocia sólo el símbolo del gráfico durante la validación

  • Frecuencia limitada: Evita la inundación de operaciones durante las pruebas

  • Control de registro: Registro configurable para la validación frente a la negociación en directo

  • Gestión de alertas: Desactiva las alertas innecesarias durante las pruebas

Arquitectura técnica

Estructura del código

  • Diseño modular: Componentes funcionales separados

  • Enfoque Orientado a Objetos: Utiliza librerías estándar MQL5 (CTrade, CPositionInfo, CSymbolInfo)

  • Gestión de Memoria: Manejo apropiado de liberación y manejo de arreglos

  • Manejo de Errores: Validación completa en todos los puntos de ejecución

Estructuras de datos clave

  • Estructura SymbolData: Configuración y estado por símbolo

  • Estructura PerformanceStats: Seguimiento del rendimiento de las operaciones

  • TradeOpportunity Estruct: Priorización y gestión de señales

Flujo de ejecución

  1. Inicialización: Validación de símbolos, creación de indicadores, validación de parámetros

  2. Análisis de mercado: Procesamiento de datos del indicador en tiempo real en todos los símbolos

  3. Generación de señales: Puntuación de confianza y creación de señales comerciales

  4. Evaluación de riesgos: Comprobación de márgenes, dimensionamiento de posiciones, validación de riesgos

  5. Ejecución de órdenes: Colocación de operaciones con lógica de reintento

  6. Gestión de posiciones: Supervisión de operaciones abiertas (futura mejora para trailing stops)

  7. Seguimiento del rendimiento: Actualización de estadísticas en tiempo real

Áreas de optimización de parámetros

Parámetros de negociación

  • Umbral de confianza (70-85)

  • Mínimo de Fuerza ADX (25-35)

  • Periodo RSI (10-20)

  • Periodos EMA (Rápido: 10-20, Lento: 40-60, Tendencia: 150-250)

Parámetros de riesgo

  • Multiplicador de riesgo (0,005-0,02)

  • Porcentaje Objetivo Diario (3-8%)

  • Operaciones simultáneas máximas (1-3)

  • Ratios Stop Loss/Take Profit

Parámetros de Sesión

  • Horario de la sesión de Londres (ajuste a la zona horaria del corredor)

  • Horario de la sesión de Nueva York

  • Parámetros para evitar sesiones asiáticas

Requisitos del sistema

Requisitos de la plataforma

  • MetaTrader 5 Build 2000+

  • Lenguaje MQL5

  • Tipo de cuenta de compensación (necesario para la correcta validación del volumen)

Requisitos del broker

  • Soporte para los 6 símbolos de negociación

  • Diferenciales razonables (máx. 4 pips en divisas, 8 pips en oro)

  • Tamaños de lote estándar (0,01 mínimo normalmente)

  • Datos históricos adecuados para el cálculo de indicadores

Requisitos de la cuenta

  • Saldo mínimo recomendado: 100 $ (sólo divisas), 500 $ (incluido oro)

  • Apalancamiento suficiente para el tamaño de posición previsto

  • Sin restricciones de negociación durante las sesiones principales

Validación y pruebas

Funciones de backtesting

  • Compatible con Strategy Tester

  • Capacidad de prueba multisímbolo

  • Registro detallado de errores

  • Generación de métricas de rendimiento

Funciones de pruebas en directo

  • Modo de negociación en papel a través del modo de validación de mercado

  • Seguimiento del rendimiento en tiempo real

  • Completo sistema de registro

  • Sistema de alertas y notificaciones

Historial de desarrollo

Evolución de la versión

  • v1.0: Versión inicial con capacidad multisímbolo básica

  • v1.9: Añadido el comercio de oro con cálculo de márgenes mejorado

  • v1.91-1.93: Correcciones de emergencia para el comercio de oro en cuentas pequeñas

  • v1.94: Corrección completa de la validación del volumen para las cuentas de compensación

Correcciones críticas implementadas

  1. Cálculo del margen de oro para cuentas pequeñas

  2. Normalización del volumen para los requisitos de las cuentas de compensación

  3. Tratamiento de errores para rechazos de corredores por "volumen no válido".

  4. Validación e inicialización adecuadas de los símbolos

  5. Gestión integral de riesgos para carteras de símbolos mixtos

Directrices de uso

Configuración inicial

  1. Adjuntar al gráfico M5 cualquier símbolo

  2. Configurar los símbolos habilitados en función del saldo de la cuenta

  3. Establecer parámetros de riesgo adecuados al tamaño de la cuenta

  4. Activar/desactivar los filtros de sesión en función del estilo de negociación

  5. Configurar el nivel de registro para depuración frente a producción

Requisitos de supervisión

  • Revisión periódica de los registros de operaciones

  • Seguimiento de las métricas de rendimiento

  • Control del uso de márgenes

  • Conocimiento del tiempo de la sesión

Cumplimiento de la gestión de riesgos

  • No anular nunca los límites de emergencia

  • Mantener un saldo de cuenta adecuado para las posiciones previstas

  • Supervisar la correlación durante la negociación multisímbolo

  • Revisión periódica del rendimiento del sistema de recuperación de pérdidas

Características de rendimiento

Frecuencia de negociación prevista

  • 2-10 operaciones al día por símbolo durante las sesiones activas

  • Variable en función de las condiciones del mercado y los umbrales de confianza

Perfil de riesgo

  • Riesgo controlado por operación (0,5-2% del saldo)

  • Los límites de pérdidas diarias evitan pérdidas catastróficas

  • La protección contra pérdidas preserva el capital de la cuenta

Objetivos de rentabilidad

  • Porcentaje de objetivo diario configurable (por defecto 5%)

  • Expectativas realistas basadas en las condiciones del mercado

  • Aplicación coherente de las normas de gestión de riesgos

Soporte y mantenimiento

Comprobaciones periódicas

  • Disponibilidad de símbolos y alimentación de datos

  • Precisión en el cálculo de indicadores

  • Fiabilidad de la ejecución de las operaciones

  • Validez de las métricas de rendimiento

Requisitos de actualización

  • Cambios de nombre de símbolo de broker

  • Actualizaciones de la plataforma MT5

  • Cambios en los requisitos normativos

  • Oportunidades de optimización del rendimiento

Este sistema representa un enfoque sofisticado del scalping algorítmico, con especial atención a la gestión de riesgos, el cumplimiento de las normas por parte de los brokers y la coordinación multisímbolo. La arquitectura admite tanto pruebas de validación como operaciones en tiempo real, al tiempo que mantiene estrictos controles de riesgo adecuados para cuentas de distintos tamaños.


