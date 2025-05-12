💡 ¿Qué es Golden Osiris EA?

Golden Osiris EA es un Asesor Experto (robot de trading) de alto rendimiento, diseñado específicamente para operar XAUUSD (oro) en MetaTrader 5.

Combina una poderosa estructura algorítmica con una lógica adaptativa para aprovechar al máximo los movimientos del mercado en el contexto actual.

🧠 Desarrollado con base en los cambios algorítmicos más recientes, este EA analiza rupturas de niveles clave, acción del precio y señales provenientes de indicadores técnicos configurados especialmente para el mercado del oro.

🔐 Principales características:

✅ Adaptado al entorno algorítmico actual (2025)

✅ Análisis automático de niveles relevantes y rupturas

✅ Gestión de riesgo inteligente:

Límite de pérdidas diarias



Control de drawdown total



Escalado progresivo de lotaje ( auto-scaling )



Opcional: Martingala y Trailing Stop

✅ Control de días y horarios de operación

✅ Configuración por defecto óptima y lista para usar

✅ Puede utilizarse con otros símbolos (aunque está especialmente optimizado para XAUUSD)

✅ 100% automatizado, sin necesidad de intervención manual

⚙️ Requisitos y recomendaciones:

💳 Depósito inicial recomendado: $300 / €300

📉 Si tu cuenta es menor a ese monto, se sugiere un riesgo no mayor al 0.5%

⚠️ Recuerda: solo tú puedes gestionar el riesgo de tu cuenta.

🔍 ¿Deseas probarlo?

Puedes descargar la versión demo y hacer tus pruebas en el año actual.

La arquitectura del EA fue construida analizando los cambios estructurales y algorítmicos más recientes del mercado, logrando una adaptación precisa y eficiente al entorno actual.

🧠 “Golden Osiris EA no es solo un robot, es una estrategia de oro hecha código.”

⚠️ Aviso: Nunca operes con dinero que no estés dispuesto a arriesgar o perder.

📩

Una vez realizada tu compra, contáctame si necesitas asistencia para activación o configuración.



