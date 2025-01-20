Stochastic Gold Scalper — 正確なスキャルピングのための自動アドバイザー

Stochastic Gold Scalperは、MetaTrader 5プラットフォーム向けのプロフェッショナルな自動アドバイザーで、ローソク足パターンの分析とStochasticオシレーターを用いた信号のフィルタリングを組み合わせています。このアプローチにより、最も正確なエントリーポイントを特定し、リスクを最小限に抑え、誤信号を回避することができます。このアドバイザーは、M5のような短いタイムフレームでの取引に最適で、金、通貨ペア、インデックスなどのさまざまな取引ツールで使用できます。

主な利点

ローソク足分析とStochasticフィルターの組み合わせ

アドバイザーは、Bullish Engulfing、Bearish Engulfing、Hammer、Dojiなどの主要なローソク足パターンを識別します。すべての信号は、Stochasticオシレーターを通じて追加検証され、誤ったエントリーを排除し、高品質な取引に集中することができます。 柔軟なリスク管理

ユーザーは、固定取引量と預金額の割合に基づく自動ロット計算のどちらかを選択できます。また、最大ドローダウンの制御や同時オープン取引数の制限を設定できます。 効率的な取引管理

トレーリングストップや損益分岐点設定の機能により、損失を最小限に抑え、利益を最大化することができます。ユーザーは、ポジション管理のパラメーターをカスタマイズすることができます。 簡単で使いやすい

アドバイザーには、シンプルなインターフェースと視覚的なグラフィック要素が備わっています。エントリーポイント、エグジットポイント、およびストップロスとテイクプロフィットのレベルがグラフ上に表示され、取引の監視と分析が容易になります。 多用途

Stochastic Gold Scalperは、金（XAUUSD）、主要な通貨ペア、インデックスを含む幅広い取引ツールに適しています。推奨タイムフレームはM5ですが、他の時間枠にも適応可能です。

ローソク足パターンの説明

Bullish Engulfing（強気の包み足）：

白いローソク足が前の黒いローソク足を完全に包み込み、上昇の反転を示唆します。

Bearish Engulfing（弱気の包み足）：

黒いローソク足が前の白いローソク足を完全に包み込み、下降の反転を示唆します。

Hammer（ハンマー）：

長い下ヒゲと小さな実体を持つローソク足。売り圧力が弱まり、上昇の反転が始まる可能性を示します。

Inverted Hammer（逆ハンマー）：

ハンマーに似ていますが、長い上ヒゲを持ちます。下降トレンドの後、上昇の反転の可能性を示します。

Shooting Star（流れ星）：

長い上ヒゲと小さな実体を持つローソク足。下降の反転の可能性を示します。

Doji（十字線）：

開始価格と終了価格がほぼ同じで、市場の不確実性を示します。

Morning Star（明けの明星）：

3本のローソク足で構成される上昇の反転パターン：長い黒いローソク足、小さなローソク足（Dojiの可能性あり）、最後に最初のローソク足の中間点を超える白いローソク足。

Evening Star（宵の明星）：

明けの明星の逆パターンで、下降の反転を示します。

Harami（孕み線）：

小さなローソク足が前のローソク足の実体内に完全に収まっています。強気または弱気のパターンが存在します。

Piercing Line（切り込み線）：

黒いローソク足の終値より下で白いローソク足が始まり、最初のローソク足の中間点を超えて終わることで、上昇の反転を示します。

Dark Cloud Cover（黒雲覆い）：

白いローソク足の終値より上で黒いローソク足が始まり、最初のローソク足の中間点を下回ることで、下降の反転を示します。

パラメーターの詳細

一般設定

TimeFrame — アドバイザーが動作するタイムフレーム（推奨：M5）。

MagicNumber — アドバイザーの注文を識別するための一意の番号。

OrderComment — すべての注文に追加されるテキストコメント。

Stochasticフィルター設定

EnableStochFilter — Stochasticフィルターの有効化または無効化。

KPeriod — オシレーターの高速ラインの計算期間。

DPeriod — 低速ラインの平滑化期間。

Slowing — オシレーターの減速パラメーター。

StochMethod — 移動平均の計算方法（例：単純、指数）。

OverboughtLevelとOversoldLevel — 買われ過ぎと売られ過ぎゾーンを決定するレベル（例：80と20）。

リスク管理

LotMethod — 取引量計算方法の選択：固定ロットまたは預金割合。

RiskPercentPerTrade — 1回の取引でリスクを取る預金割合。

MaxTradesAllowed — 同時に開かれる取引の最大数。

MaxDrawdownPercent — ドローダウンのレベルに達すると、アドバイザーが取引を停止します。

取引管理設定

EnableTrailingStop — トレーリングストップ機能の有効化。

TrailingStartPoints — トレーリングストップを有効にするための最小利益ポイント。

TrailingStopPoints — トレーリングストップが価格を追跡するポイントの距離。

EnableBreakEven — 損益分岐点機能の有効化。

BreakEvenStartPoints — 損益分岐点に移動するための最小利益ポイント。

BreakEvenOffset — 損益分岐点でストップロスを設定するためのエントリーレベルからのポイント距離。

結論

Stochastic Gold Scalperは、取引の自動化に適した信頼性の高いソリューションです。ローソク足パターン分析とStochasticフィルターの組み合わせにより、高精度の信号を提供し、リスクを最小化し、取引結果を向上させます。このアドバイザーは、経験豊富なトレーダーにも、取引戦略を自動化したい初心者にも最適です。



