Doji Reversal pattern mr

Indicador Crypto_Forex "Patrón de reversión Doji" para MT4.





- El indicador "Patrón de reversión Doji" es pura negociación de acción del precio: sin repintado, sin demora;

- El indicador detecta el patrón de reversión Doji en el gráfico donde la vela Doji está en el medio del patrón y la última vela es la de ruptura:

- Patrón de reversión Doji alcista: señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes).

- Patrón de reversión Doji bajista: señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Con alertas para PC, dispositivos móviles y correo electrónico.

- El indicador "Patrón de reversión Doji" es bueno para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Es un producto original que se ofrece solo en este sitio web de MQL5.