Smoothed Trend Histogram MT5 r
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 5.21
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "Histograma de tendencia suavizado" para MT5, sin repintado.
- El indicador de histograma de tendencia suavizado es mucho más eficiente que cualquier cruce de medias móviles estándar.
- Está especialmente enfocado en la detección de grandes tendencias.
- El indicador tiene 2 colores: rojo para tendencia bajista y verde para tendencia alcista (los colores se pueden cambiar en la configuración).
- Con alertas para dispositivos móviles y PC.
- Es una gran idea combinar este indicador con cualquier otro método de negociación: acción del precio, scalping, negociación de momentum y otros indicadores.
