El Producto Interior Bruto (PIB) t/t es un indicador económico que refleja la producción total de bienes y servicios asociada a un país durante el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior. Asimismo, supone una medida más amplia de la actividad económica, además de un indicador clave de la sanidad económica de España. Los cambios porcentuales trimestrales del PBI muestran el ritmo de crecimiento del total de la economía. El PIB se refiere a la producción interior, no a la nacional, por lo que se contabilizará también el valor añadido aportado por empresas extranjeras dentro de España, si bien quedarán fuera de este indicador los bienes aportados por españoles en el exterior.

El cálculo del PIB es una tarea bastante complicada y de carácter en cierto modo subjetivo, puesto que los resultados pueden diferenciarse según los parámetros que se incluyan en el proceso. Además, hay que tener en cuenta algunas variables como la influencia de la economía sumergida o los patrones estacionales.

Hay tres formas de calcular el PIB, aunque los resultados arrojados por cada uno de los métodos deben coincidir entre sí.

Método del gasto: consiste en sumar todos los gastos finales o demanda agregada de los distintos agentes de la economía.

Método del valor añadido: este método se basa en la suma de las ventas u oferta de los productores (lo que se compra debe ser igual a lo que se vende).

Método de las rentas: consta de la suma de tres elementos, a saber, las Rentas de los Asalariados (RA), el Excedente Bruto de Explotación (EBE) y los Impuestos Indirectos Netos de Subvenciones (Tiind – Subv).

En general, el PIB se utiliza como un indicador del estado de la economía nacional y el estándar de la vida. Normalmente, su aumento muestra el fortalecimiento de la economía, mientras que su caída indica el debilitamiento de la misma. El crecimiento del PIB suele relacionarse con una subida del gasto interno, lo cual puede redundar en un crecimiento de la inflación. Dicho crecimiento puede estimular la economía e impulsar las cotizaciones del euro hacia arriba. No obstante, un crecimiento excesivo del PIB tiene en ocasiones efectos adversos, pues podría ocasionar un sobrecalentamiento inflacionario que debilite la economía. En su mayoría, los analistas modernos están de acuerdo en establecer un 2.5% - 3.5% anual del PIB como medida de una economía segura y estable.

Las lecturas por encima de lo esperado deberían interpretarse como positivas para el euro, mientras que las lecturas menores a lo esperado deberían interpretarse como negativas para el mismo.

Gráfico de los últimos valores: