La Tasa de Desempleo o tasa de paro, mide el nivel de desocupación en relación a la población activa, es decir, la parte de la población que se encuentra en edad, condiciones y disposición de trabajar -población activa- pero no tiene trabajo. La Tasa de Desempleo es muy útil para conocer el número de personas que no están trabajando. Se obtiene cada trimestre con la ayuda de una herramienta llamada Encuesta de Población Activa. Cada trimestre se realizan encuestas a los hogares, formulando preguntas relacionadas con su historia laboral reciente. La Tasa de Desempleo se calcula como el número de desempleados (población de 16 años y más que no está trabajando y busca trabajo) dividido por la población activa (población económicamente activa de 16 años y más, es decir, ocupados más desocupados), y se expresa en forma de porcentaje. En otras palabras, no se trata de una relación entre el total de gente desempleada y el total de la población, sino el de aquella que se denomina económicamente activa.

Dicha encuesta clasifica a la población de 16 años o más en cuatro grupos:

Ocupados: son las personas que realizan un trabajo remunerado, así como las que tienen empleo pero están ausentes por enfermedad, huelgas o vacaciones.

Desempleados: son las personas que no están ocupadas, pero que buscan trabajo activamente o están esperando volver a trabajar. Más exactamente, una persona está desempleada si 1) no está trabajando y ha realizado esfuerzos específicos por encontrar empleo durante las cuatro últimas semanas, 2) ha sido suspendida de empleo y está esperando a ser llamada nuevo o 3) está esperando a ocupar un trabajo el mes siguiente. Además, debe declarar que ha hecho un esfuerzo concreto (como acudir a empresas locales, responder a anuncios de ofertas de trabajo, etc.) por encontrar un empleo.

Inactivos: esta categoría comprende el porcentaje de la población adulta que está estudiando, realiza tareas domésticas, está jubilada o imposibilitada para trabajar, o que simplemente no está buscando trabajo.

Población activa: comprende a las personas que están ocupadas y a las desempleadas.

En general, los censos de población no son la fuente más idónea para medir este índice, a diferencia de las encuestas a los hogares complementadas con estudios acerca del subempleo, el trabajo informal y eventual o estacional.

La Tasa de Desempleo es uno de los indicadores esenciales del desarrollo económico del país. La disminución del desempleo se considera positiva para las cotizaciones del euro.

