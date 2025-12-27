El Indicador de Ventas Minoristas a/a representa la medición mensual de todos los bienes vendidos por minoristas, basada en una muestra de tiendas minoristas de España de diferentes tipos y tamaños , excluyendo automóviles, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Se trata de un indicador importante del gasto de los consumidores, puesto que se relaciona con su nivel de confianza. El índice de comercio minorista tiene por objeto mostrar las características esenciales de las empresas que se ocupan del comercio al por menor en España, permitiendo medir a corto plazo la evolución de la actividad del sector.

A la hora de recabar los datos se usa un muestreo aleatorio estratificado realizado a aproximadamente 12.000 empresas. En cada estrato se obtiene una muestra aleatoria, excepto en aquellos formados por empresas de 50 o más empleados, en los que todos integran la muestra. En algunas comunidades y ciudades autónomas también son exhaustivos los estratos de menor tamaño, debido a lo escaso de la población.

La recopilación de la información se efectúa con la ayuda de las delegaciones provinciales del INE. Las empresas rellenan un cuestionario mensual, cuyo procedimiento de recogida de datos se formaliza a través de la web, por correo postal, teléfono o fax.

El índice de Comercio Minorista se calcula de acuerdo con el índice de Laspeyres encadenado, tomando como base el año 2015. Entendemos por encadenado un índice que mide el movimiento acumulativo de índices a corto plazo utilizando periodos base distintos.

Después de eliminar los efectos de calendario, se corrigen los índices de impacto estacional. Las variaciones estacionales representan movimientos ocurridos con intensidad similar en cada mes, trimestre o estación del año, y que además son de esperar en lo sucesivo.

Una lectura mayor a lo esperada se considera positiva para el euro, mientras que una lectura inferior a la esperada se considera negativa para el mismo.

Gráfico de los últimos valores: