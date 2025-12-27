Calendario económico
Balanza Comercial de España (Spain Trade Balance)
|Baja
|€-4.693 B
|€-5.562 B
|
€-6.001 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Balanza Comercial es un informe en el que se detallan las transacciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. Los economistas la usan a la hora de evaluar la estructura de los flujos comerciales entre países. Asimismo, se trata de un indicador macroeconómico que ofrece información sobre la situación económica general del país, ya que permite conocer todos los ingresos obtenidos por un país procedentes del resto del mundo, así como los pagos efectuados por tal país al resto del mundo en forma de importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo.
La estructura de la balanza de pagos incluye cuatro componentes principales:
- Balanza por cuenta corriente: se trata de la más importante, puesto que es la más usada para conocer el estado de la economía de un país. En esta se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias.
- Balanza de cuenta de capital: se encarga de controlar el movimiento de capitales, por ejemplo las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes no financieros.
- Balanza de cuenta financiera: en ella se recopilan los préstamos pedidos por un país al extranjero, así como las inversiones o depósitos que los países extranjeros realizan a un país.
- Cuenta de errores y omisiones: esta cuenta tiene por misión registrar los errores y omisiones sucedidos en las anteriores, debido a la dificultad de calcular con total precisión el cómputo global de exportaciones e importaciones de un país.
Existen dos tipos de balanza comercial en función de los resultados mostrados:
- Superávit comercial: es la diferencia que se da cuando la balanza es favorable y tiene resultados positivos, es decir, cuando las ventas realizadas hacia el exterior del país superan por mucho las compras efectuadas al exterior.
- Déficit comercial: se da cuando la balanza comercial es desfavorable. El número y la cuantía de las importaciones es manifiestamente mayor que las ventas realizadas por el país hacia el exterior en un periodo determinado.
En general, el país no busca el equilibro de cada una de estas balanzas por sí misma, sino el equilibrio global de la balanza comercial. La influencia de las exportaciones en las cotizaciones del euro no es unívoca: depende del contexto de los ciclos económicos y de otros indicadores, por ejemplo, de las dinámicas del PIB.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de España (Spain Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
