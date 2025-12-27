CalendarioSecciones

Balanza Comercial de España (Spain Trade Balance)

España
EUR, Euro
Secretaría de Estado de Comercio (State Secretariat of Commerce)
Comercio
La Balanza Comercial es un informe en el que se detallan las transacciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales de un país con el exterior. Los economistas la usan a la hora de evaluar la estructura de los flujos comerciales entre países. Asimismo, se trata de un indicador macroeconómico que ofrece información sobre la situación económica general del país, ya que permite conocer todos los ingresos obtenidos por un país procedentes del resto del mundo, así como los pagos efectuados por tal país al resto del mundo en forma de importaciones y exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo.

La estructura de la balanza de pagos incluye cuatro componentes principales:

  • Balanza por cuenta corriente: se trata de la más importante, puesto que es la más usada para conocer el estado de la economía de un país. En esta se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias.
  • Balanza de cuenta de capital: se encarga de controlar el movimiento de capitales, por ejemplo las ayudas que llegan del extranjero o la compra y venta de bienes no financieros.
  • Balanza de cuenta financiera: en ella se recopilan los préstamos pedidos por un país al extranjero, así como las inversiones o depósitos que los países extranjeros realizan a un país.
  • Cuenta de errores y omisiones: esta cuenta tiene por misión registrar los errores y omisiones sucedidos en las anteriores, debido a la dificultad de calcular con total precisión el cómputo global de exportaciones e importaciones de un país.

Existen dos tipos de balanza comercial en función de los resultados mostrados:

  • Superávit comercial: es la diferencia que se da cuando la balanza es favorable y tiene resultados positivos, es decir, cuando las ventas realizadas hacia el exterior del país superan por mucho las compras efectuadas al exterior.
  • Déficit comercial: se da cuando la balanza comercial es desfavorable. El número y la cuantía de las importaciones es manifiestamente mayor que las ventas realizadas por el país hacia el exterior en un periodo determinado.

En general, el país no busca el equilibro de cada una de estas balanzas por sí misma, sino el equilibrio global de la balanza comercial. La influencia de las exportaciones en las cotizaciones del euro no es unívoca: depende del contexto de los ciclos económicos y de otros indicadores, por ejemplo, de las dinámicas del PIB.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
€​-4.693 B
€​-5.562 B
€​-6.001 B
sept 2025
€​-6.001 B
€​-5.782 B
€​-5.984 B
ago 2025
€​-5.984 B
€​-3.236 B
€​-4.009 B
jul 2025
€​-4.009 B
€​-3.881 B
€​-3.588 B
jun 2025
€​-3.588 B
€​-3.991 B
€​-2.543 B
may 2025
€​-2.543 B
€​-3.803 B
€​-3.882 B
abr 2025
€​-3.882 B
€​-5.630 B
€​-5.482 B
mar 2025
€​-5.482 B
€​-2.910 B
€​-3.425 B
feb 2025
€​-3.425 B
€​-4.413 B
€​-4.122 B
dic 2024
€​-4.122 B
€​-3.324 B
€​-5.131 B
nov 2024
€​-5.131 B
€​-3.071 B
€​-3.932 B
oct 2024
€​-3.932 B
€​-3.115 B
€​-3.291 B
sept 2024
€​-3.291 B
€​-3.115 B
€​-4.763 B
ago 2024
€​-4.763 B
€​-1.658 B
€​-3.214 B
jul 2024
€​-3.214 B
€​-2.637 B
€​-0.713 B
jun 2024
€​-0.713 B
€​-3.081 B
€​-2.349 B
may 2024
€​-2.349 B
€​-3.198 B
€​-4.656 B
abr 2024
€​-4.656 B
€​-3.354 B
€​-2.026 B
mar 2024
€​-2.026 B
€​-3.473 B
€​-2.350 B
feb 2024
€​-2.350 B
€​-4.465 B
€​-3.729 B
ene 2024
€​-3.729 B
€​-3.402 B
dic 2023
€​-3.402 B
€​-3.428 B
€​-2.426 B
nov 2023
€​-2.426 B
€​-4.630 B
€​-5.136 B
oct 2023
€​-5.136 B
€​-3.779 B
€​-3.838 B
sept 2023
€​-3.838 B
€​-4.092 B
€​-4.435 B
ago 2023
€​-4.435 B
€​-5.914 B
€​-4.903 B
jul 2023
€​-4.903 B
€​-4.807 B
€​-2.355 B
jun 2023
€​-2.355 B
€​-4.309 B
€​-3.111 B
may 2023
€​-3.111 B
€​-6.988 B
€​-4.375 B
abr 2023
€​-4.375 B
€​2.012 B
€​-0.158 B
mar 2023
€​-0.158 B
€​-0.723 B
€​-2.465 B
feb 2023
€​-2.465 B
€​-4.244 B
€​-3.956 B
ene 2023
€​-3.956 B
€​-4.798 B
€​-4.509 B
dic 2022
€​-4.509 B
€​-5.460 B
€​-3.313 B
nov 2022
€​-3.313 B
€​-8.449 B
€​-6.853 B
oct 2022
€​-6.853 B
€​-6.972 B
€​-6.976 B
sept 2022
€​-6.976 B
€​-7.557 B
€​-7.937 B
ago 2022
€​-7.937 B
€​-7.681 B
€​-6.561 B
jul 2022
€​-6.561 B
€​-6.160 B
€​-5.394 B
jun 2022
€​-5.394 B
€​-4.236 B
€​-4.759 B
may 2022
€​-4.759 B
€​-4.701 B
€​-6.394 B
abr 2022
€​-6.394 B
€​-4.098 B
€​-4.642 B
mar 2022
€​-4.642 B
€​-5.145 B
€​-4.252 B
feb 2022
€​-4.252 B
€​-5.849 B
€​-6.123 B
ene 2022
€​-6.123 B
€​-4.973 B
€​-5.342 B
dic 2021
€​-5.342 B
€​-3.913 B
€​-4.207 B
nov 2021
€​-4.207 B
€​-1.536 B
€​-3.361 B
oct 2021
€​-3.361 B
€​-0.791 B
€​-2.396 B
sept 2021
€​-2.396 B
€​-2.309 B
€​-3.877 B
ago 2021
€​-3.877 B
€​-1.896 B
€​-1.597 B
1234
