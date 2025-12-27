CalendarioSecciones

Índice de Confianza del Consumidor (Spain Consumer Confidence)

País:
España
EUR, Euro
Fuente:
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) (Centre for Sociological Research (CIS))
Sector:
Consumidor
Baja 81.5 -
82.9
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
77.5
81.5
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza del Consumidor muestra el nivel de confianza de los consumidores en la estabilidad económica del país. El índice se elabora partiendo de una encuesta realizada telefónicamente a una muestra de 2.200 individuos mayores de 16 años de todos los estratos de la sociedad española. Permite valorar el estado financiero, el poder adquisitivo y la confianza del consumidor promedio, y es calculado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un organismo autónomo dependiente del Ministerio de la Presidencia.

El ICC se compone de dos índices parciales:

  • El índice de Situación Actual, basado en la valoración realizada por parte de los consumidores de la actual situación económica con respecto a la de seis meses atrás.
  • El índice de Expectativas, que muestra la situación económica que los consumidores esperan para los próximos seis meses.

Si el informe obtiene buenos resultados sobre la confianza del consumidor, especialmente cuando la economía se desacelera, puede dar un impulso radical a los mercados de divisas. El crecimiento de la confianza del consumidor sugiere que las personas gastarán más y realizarán grandes compras (por ejemplo, un automóvil o una casa). Un incremento del gasto del consumidor puede conllevar un aumento de la inflación. El objetivo final de este índice, dentro de la batería de índices económicos elaborados por las instituciones españolas, es convertirse en una herramienta útil para interpretar y predecir la evolución del consumo privado en España. Por ello, el Índice de Confianza del Consumidor generalmente es monitoreado de cerca por los economistas profesionales.

En todo caso, el ICC es una estimación muy subjetiva que depende del actual estado de ánimo de los encuestados. Por ello, el inversor deberá interpretar los resultados con cautela. Son muchos los analistas que evalúan la media móvil del índice durante un periodo de 3 a 6 meses, y solo si muestra un aumento o disminución constantes, hablan de una tendencia. Un crecimiento del índice mayor a lo esperado puede provocar una volatilidad del euro a corto plazo en dirección ascendente.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza del Consumidor (Spain Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
81.5
82.9
jul 2025
82.9
76.1
82.5
jun 2025
76.1
82.5
may 2025
82.5
74.1
76.5
abr 2025
76.5
80.9
79.6
mar 2025
79.6
81.4
feb 2025
81.4
84.6
84.9
ene 2025
84.9
82.5
85.0
dic 2024
85.0
75.2
80.6
nov 2024
80.6
80.6
79.6
oct 2024
84.8
92.2
89.4
ago 2024
89.4
92.7
88.4
jul 2024
88.4
94.2
83.8
jun 2024
83.8
81.6
84.5
abr 2024
84.5
82.1
82.5
mar 2024
82.5
72.6
78.5
feb 2024
78.5
78.6
ene 2024
78.6
77.6
dic 2023
77.6
76.7
nov 2023
76.7
87.3
70.5
oct 2023
70.5
87.3
77.2
sept 2023
77.2
93.6
94.4
ago 2023
94.4
85.7
92.4
jun 2023
92.4
79.4
81.5
may 2023
81.5
69.6
73.0
abr 2023
73.0
78.9
67.4
mar 2023
67.4
79.4
71.6
feb 2023
71.6
72.8
73.0
ene 2023
73.0
59.3
68.0
dic 2022
68.0
50.2
60.5
nov 2022
60.5
55.8
54.7
oct 2022
54.7
57.2
55.7
sept 2022
55.7
57.9
55.5
jul 2022
55.5
63.0
65.8
jun 2022
65.8
76.0
may 2022
76.0
59.9
74.6
abr 2022
74.6
65.0
53.8
mar 2022
53.8
85.4
89.8
feb 2022
89.8
79.8
89.3
ene 2022
89.3
74.0
81.3
dic 2021
81.3
84.6
nov 2021
84.6
99.7
97.3
oct 2021
97.3
94.9
98.3
sept 2021
98.3
91.4
91.6
ago 2021
91.6
94.3
91.9
jul 2021
91.9
93.1
97.5
jun 2021
97.5
82.9
89.0
may 2021
89.0
74.6
77.8
abr 2021
77.8
68.6
73.0
mar 2021
73.0
59.8
65.9
12
