El Índice de Precios al Productor (IPP) a/a es un indicador macroeconómico que mide la evolución de precios percibidos por el sector productivo de un país o región en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior. Sirve para saber si los precios de los productos de una economía suben o bajan, independientemente de su canal de comercialización, y contempla tres áreas de producción: industrial, de materias primas y de etapa de procesamiento. El IPP muestra los cambios desde el punto de vista del fabricante.

En España es publicado por el INE. En la mayoría de los países se trata de un valor numérico que sirve para calcular el tanto por ciento de cambio en el precio de la cesta productiva de una economía. El IPP se calcula mediante la recopilación de datos por medio de encuestas. Para elaborar el IPP es necesario establecer un criterio de muestreo partiendo de un extracto representativo de empresas, abarcando un conjunto de productos bien definido cuyo cambio de precios globales refleje el de millones de transacciones realizadas. Las oficinas de estadística monitorean periódicamente los precios de dichos productos y ponderan las variaciones de los precios según el ingreso relativo. Cuando resulta positivo, esto refleja que el sector de la producción se encuentra inmerso en un proceso inflacionario.

El cambio en los precios de producción depende en gran parte de la oferta, por lo que el hecho de que se produzcan descensos en los precios no implica que se vaya a entrar en un proceso recesivo de demanda. Asimismo, se debe tener en cuenta al evaluar el IPP, la falta de flexibilidad en la formación de costes, precios y salarios.

Además, el Índice de Precios del Productor depende de la compra del productor y de la venta del producto. La compra se ve representada en el IPP de insumos, que mide la tasa de variación de los precios de los bienes y servicios adquiridos por el productor; mientras que la venta se ve representada por el IPP de la producción, que mide la variación en el precio de los productos vendidos por el productor de forma directa.

El IPP se considera un indicador anticipado de los precios al consumidor y la inflación. Es un indicador preliminar más preciso que el IPC: si los precios al productor aumentan, seguramente los precios al consumidor aumenten como consecuencia de ello, pues estos dos indicadores están estrechamente relacionados.

