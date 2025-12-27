El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) m/m es un indicador estadístico que tiene por objeto ofrecer una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales, en el mes dado en comparación con el mes anterior. El IPCA es un indicador muy semejante al IPC en cuanto a diseño metodológico y proceso de producción, puntos que adopta en su mayor parte del mismo. Por este motivo, el lector podrá encontrar los detalles sobre su metodología, los aspectos referentes a las características del proceso estadístico (unidades de observación, forma y periodicidad de recogida, etc.) y el plan y la periodicidad de la difusión en esta metodología.

La recopilación de los precios se efectúa mediante un cuestionario generado de forma automática para cada establecimiento. El entrevistador anota en dicho documento los precios de los artículos que integran la cesta de la compra, así como las incidencias referentes a dichos artículos. Cada entrevistador visita una sola superficie, con la excepción de hipermercados y centros comerciales. Mensualmente se procesan aproximadamente 220.000 precios recabados por encuesta. Dichos precios son posteriormente analizados en los Servicios Centrales, elaborando los índices y las tasas de cambio pertinentes, publicadas durante las dos primeras semanas del mes siguiente. Al igual que en la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), la muestra de los precios que intervienen en el cálculo del IPCA se ha diseñado de forma intencional, por lo que se excluye la probabilística, obedeciendo a las características de la población analizada.

En cada país, el IPCA se encarga de abarcar las parcelas superiores al uno por mil del total de gasto de la cesta de la compra nacional. Para todos los Estados miembros ha sido necesario realizar ajustes concretos para lograr el nivel de comparabilidad deseado, gracias a determinadas inclusiones o exclusiones de partidas de consumo.

