Un Bono del Estado es un activo de inversión emitido por un gobierno en el sistema de deuda. En el mismo, un inversor presta dinero a un gobierno para luego recibir un tanto por ciento de interés acordado de antemano. Los gobiernos emiten este tipo de deuda para obtener así dinero que usar en los gasto de infraestructura y estatales, mientras que el inversor pretende asegurarse un beneficio regular pagado mientras no venza el activo. No obstante, aunque dichos activos sean de renta fija, esto no garantiza que la rentabilidad siempre sea positiva, pues pueden darse perfectamente desviaciones en el rendimiento con respecto a lo esperado, sin excluir eventuales pérdidas.

Al comprar un Bono del Estado, el inversor le presta al gobierno una suma de dinero acordada durante un tiempo fijado de antemano. El gobierno, a su vez, le abonará al inversor un tanto por ciento de interés fijo en periodos establecidos, lo que conocemos por cupón. Una vez el bono haya vencido, al inversor se le reintegrará la inversión original. El día preciso en el que se le devuelve dicha inversión se conoce como fecha de vencimiento. Dependiendo del bono elegido, el activo tendrá una fecha de vencimiento distinta: hay bonos que vencen en un periodo inferior al año, mientras que otros lo hacen en 30 o incluso más.

Su valor nominal es de 1.000 euros o una suma múltipla.

Los títulos disponen de un interés en forma de "cupón", es decir, es periódico, a diferencia de las Letras del Tesoro. Los intereses se cobran cada año en una suma fija cuyo importe y fecha de cobro son conocidos antes de su propia emisión. Asimismo , merece la pena notar que los Bono del Estado también se pueden adquirir sin cupón fijo, es decir, los intereses en esta caso flucturán a la par de la inflación.

Este activo tiene un plazo de amortización muy amplio que va desde los 3 y 5 años para los Bonos del Estado a los 10, 15 y 30 años para las Obligaciones del Estado. La única diferencia entre los Bonos y las Obligaciones estriba casi exclusivamente en su plazo de vencimiento, considerablemente mayor. Si dicho plazo supera los cinco años, el Bono del Estado se denomina Obligación del Estado. Esta distinción es específica del circuito español, y no se da en el resto.

La denominación de los Bonos es distinta en cada país, por lo que puede resultar complicado entender el sistema en general. Por ejemplo, en Francia, la subasta de deuda pública con vencimiento a 3 años se conoce como BTAN, mientras que si el periodo de vencimiento es de 6 años o superior, se conoce como OAT. Puesto que cada país da un nombre direferente para los propios bonos, será siempre conveniente para el inversor investigar escrupulosamente sobre cada uno de ellos antes de lanzarse a adquirir activos.

Este indicador muestra en tanto por ciento el aumento o la disminución del rendimiento de los Bonos en un momento dado. La tasa de rendimiento puede reflejar la deuda estatal de España, por lo que su aumento o disminución puede preceder al crecimiento o la desaceleración económicos.

