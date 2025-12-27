CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Confianza Empresarial (Spain Business Confidence)

País:
España
EUR, Euro
Fuente:
Secretaría General de Industria (General Secretariat of Industry)
Sector:
Negocios
Baja -3.0 -3.9
-5.4
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
-3.7
-3.0
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Confianza Empresarial se elabora con carácter trimestral desde 2012 para conocer, en un momento determinado, la valoración que ofrecen los responsables de las empresas sobre la situación y las expectativas de sus negocios. La encuesta reúne las opiniones de los gerentes de las empresas sobre el estado de sus negocios para el pasado trimestre, así como las expectativas para el trimestre próximo.

El objetivo de esta encuesta es concretar la visión que tienen los gerentes de las compañías sobre su situación en un momento específico. Las unidades en las que se basa la información son las propias compañías. El Indicador de Confianza Empresarial genera cada trimestre tres indicadores que abarcan tanto la actividad nacional como regional. En el caso de las comunidades autónomas, se dispone de información desde el año 2013. La metodología toma como base el índice TANKAN japonés, es decir, no hay ponderación, pues cada informante “vota uno”. Se elabora como respuesta a los requerimientos del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado, con la colaboración de las CC.AA, el Ministerio de Industria y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSCC).

Como unidad de análisis se toman las empresas del territorio nacional. El ámbito de estudio incluye casi todas las actividades de la CNAE, industria, energía, construcción, servicios y un largo etcétera. Los encuestados ofrecen una valoración sobre las tendencias durante los tres meses anteriores y un pronóstico para los próximos tres meses, indicando si la situación mejorará, permanecerá igual o empeorará.

La encuesta ICE se publican trimestralmente y no se somete a factores estacionales.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Empresarial (Spain Business Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-3.0
-3.9
-5.4
oct 2025
-5.4
-5.6
sept 2025
-5.7
-5.4
-6.7
ago 2025
-6.7
-4.0
-4.8
jul 2025
-4.9
-4.0
-5.2
jun 2025
-5.2
-4.1
-4.3
may 2025
-4.2
-4.2
-4.1
abr 2025
-4.1
-4.8
-4.8
mar 2025
-5.4
-4.4
-6.3
feb 2025
-6.2
-4.5
-4.7
ene 2025
-5.1
-1.4
-4.5
dic 2024
-4.6
3.1
-5.1
nov 2024
-4.9
-4.9
-7.9
oct 2024
-8.1
-1.3
sept 2024
-0.7
-3.6
ago 2024
-3.6
-5.1
-4.2
jul 2024
-4.2
-4.1
-5.7
jun 2024
-5.7
-7.3
-6.2
may 2024
-6.3
-2.7
-4.3
abr 2024
-3.9
-5.4
-4.7
mar 2024
-5.4
-5.8
-4.5
feb 2024
-4.5
-2.6
-5.4
ene 2024
-5.6
-7.7
-6.7
dic 2023
-6.8
-13.9
-9.4
nov 2023
-9.6
-8.5
-8.7
oct 2023
-8.7
-5.3
-8.8
sept 2023
-8.7
-8.2
-6.6
ago 2023
-6.6
-14.0
-9.4
jul 2023
-9.5
-3.8
-8.5
jun 2023
-8.3
-1.6
-5.4
may 2023
-5.1
-1.3
-1.3
abr 2023
-1.3
-2.9
-2.9
mar 2023
-2.9
-3.8
-5.8
feb 2023
-6.0
-3.9
-4.2
ene 2023
-4.3
-5.1
-5.1
dic 2022
-5.1
-6.5
-7.6
nov 2022
-7.7
-6.5
-4.2
oct 2022
-4.6
-6.4
-5.7
sept 2022
-5.6
-5.2
-6.1
ago 2022
-6.1
-3.4
-5.3
jul 2022
-5.2
-1.2
2.3
jun 2022
2.4
0.1
1.5
may 2022
1.5
1.5
-0.6
abr 2022
-0.6
6.2
5.1
mar 2022
5.3
9.2
10.0
feb 2022
10.4
6.3
6.9
ene 2022
6.7
5.2
5.9
dic 2021
5.9
4.4
3.8
nov 2021
4.4
3.3
4.4
oct 2021
4.4
6.2
2.2
12
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración