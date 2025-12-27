Calendario económico
Índice de Confianza Empresarial (Spain Business Confidence)
|Baja
|-3.0
|-3.9
|
-5.4
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-3.7
|
-3.0
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Confianza Empresarial se elabora con carácter trimestral desde 2012 para conocer, en un momento determinado, la valoración que ofrecen los responsables de las empresas sobre la situación y las expectativas de sus negocios. La encuesta reúne las opiniones de los gerentes de las empresas sobre el estado de sus negocios para el pasado trimestre, así como las expectativas para el trimestre próximo.
El objetivo de esta encuesta es concretar la visión que tienen los gerentes de las compañías sobre su situación en un momento específico. Las unidades en las que se basa la información son las propias compañías. El Indicador de Confianza Empresarial genera cada trimestre tres indicadores que abarcan tanto la actividad nacional como regional. En el caso de las comunidades autónomas, se dispone de información desde el año 2013. La metodología toma como base el índice TANKAN japonés, es decir, no hay ponderación, pues cada informante “vota uno”. Se elabora como respuesta a los requerimientos del Indicador de Confianza Empresarial Armonizado, con la colaboración de las CC.AA, el Ministerio de Industria y el Consejo Superior de Cámaras de Comercio (CSCC).
Como unidad de análisis se toman las empresas del territorio nacional. El ámbito de estudio incluye casi todas las actividades de la CNAE, industria, energía, construcción, servicios y un largo etcétera. Los encuestados ofrecen una valoración sobre las tendencias durante los tres meses anteriores y un pronóstico para los próximos tres meses, indicando si la situación mejorará, permanecerá igual o empeorará.
La encuesta ICE se publican trimestralmente y no se somete a factores estacionales.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Confianza Empresarial (Spain Business Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
