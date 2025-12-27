Calendario económico
Cuenta Corriente de España (Spain Current Account)
|Baja
|€1.870 B
|€5.536 B
|
€5.080 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|€2.792 B
|
€1.870 B
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Cuenta Corriente muestra el saldo de las transacciones entre los residentes de España y el resto del mundo. Constituye un apartado dentro de la balanza de pagos y registra las rentas y operaciones reales (comercio de bienes y servicios) realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo en un periodo de tiempo determinado.
La Cuenta Corriente se divide en las siguientes balanzas:
- Balanza comercial: diferencia entre las exportaciones y las importaciones realizadas por el país.
- Balanza de servicios: saldo de los bienes y servicios, también basado en las exportaciones e importaciones.
- Balanza de rentas: incluye los salarios y ganancias derivados de las inversiones extranjeras (menos los pagos realizados a los inversores no residentes).
- Balanza de transferencias: contempla las transferencias de dinero realizadas entre los residentes y los no residentes; estas transferencias no se relacionan con los componentes mencionados anteriormente y pueden incluir donaciones, ayudas, transferencias de dinero privadas, pagos de pensiones, pensiones alimenticias, etcétera.
En otras palabras, la Cuenta Corriente valora las transacciones entre los residentes de España y los no residentes en relación con los bienes, servicios, ingresos primarios (inversiones) y secundarios (transacciones). Si la Cuenta Corriente tiene un saldo positivo, podremos saber que el país es un prestamista neto para el resto del mundo. Por el contrario, un valor negativo mostrará que el país es un prestatario neto.
La influencia del indicador en el euro puede cambiar dependiendo de las actuales condiciones económicas. En la mayoría de los casos, el crecimiento de la Cuenta Corriente se considera positivo para el euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de España (Spain Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress