La Cuenta Corriente muestra el saldo de las transacciones entre los residentes de España y el resto del mundo. Constituye un apartado dentro de la balanza de pagos y registra las rentas y operaciones reales (comercio de bienes y servicios) realizadas entre los residentes de un país y el resto del mundo en un periodo de tiempo determinado.

La Cuenta Corriente se divide en las siguientes balanzas:

Balanza comercial: diferencia entre las exportaciones y las importaciones realizadas por el país.

Balanza de servicios: saldo de los bienes y servicios, también basado en las exportaciones e importaciones.

Balanza de rentas: incluye los salarios y ganancias derivados de las inversiones extranjeras (menos los pagos realizados a los inversores no residentes).

Balanza de transferencias: contempla las transferencias de dinero realizadas entre los residentes y los no residentes; estas transferencias no se relacionan con los componentes mencionados anteriormente y pueden incluir donaciones, ayudas, transferencias de dinero privadas, pagos de pensiones, pensiones alimenticias, etcétera.

En otras palabras, la Cuenta Corriente valora las transacciones entre los residentes de España y los no residentes en relación con los bienes, servicios, ingresos primarios (inversiones) y secundarios (transacciones). Si la Cuenta Corriente tiene un saldo positivo, podremos saber que el país es un prestamista neto para el resto del mundo. Por el contrario, un valor negativo mostrará que el país es un prestatario neto.

La influencia del indicador en el euro puede cambiar dependiendo de las actuales condiciones económicas. En la mayoría de los casos, el crecimiento de la Cuenta Corriente se considera positivo para el euro.

