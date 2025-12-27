El Índice de Precios al Productor (IPP) a/a muestra el cambio promedio en los precios de venta obtenidos por los productores nacionales de bienes y servicios en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice de precios al productor se considera un indicador avanzado de la inflación de los precios al consumidor, que además puede influir considerablemente en el nivel general de inflación. Un valor más alto de lo esperado puede influir positivamente en las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor de Corea del Sur (IPP) a/a (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).