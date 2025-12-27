El Índice de Confianza del Consumidor de Corea del Sur muestra las expectativas de la gente respecto a la actividad económica. Se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los hogares coreanos, e incluye la opinión de los consumidores sobre las siguientes cuestiones: la situación económica general de Corea del Sur, la propia situación financiera de los encuestados, además de sus intenciones en cuanto a gasto y ahorro. Los encuestados dan una estimación de las tendencias de los doce meses anteriores y un pronóstico para los próximos doce meses. El pronóstico de la economía surcoreana a corto plazo se mide según el Índice de Confianza del Consumidor.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza del Consumidor de Corea del Sur (South Korea Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).