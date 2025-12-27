CalendarioSecciones

Confianza del Consumidor de Corea del Sur (South Korea Consumer Confidence)

Corea del Sur
KRW, El won surcoreano
Banco de Corea (Bank of Korea)
Consumidor
Baja 109.9 108.4
112.4
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
107.9
109.9
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
El Índice de Confianza del Consumidor de Corea del Sur muestra las expectativas de la gente respecto a la actividad económica. Se calcula con la ayuda de una encuesta mensual realizada a los hogares coreanos, e incluye la opinión de los consumidores sobre las siguientes cuestiones: la situación económica general de Corea del Sur, la propia situación financiera de los encuestados, además de sus intenciones en cuanto a gasto y ahorro. Los encuestados dan una estimación de las tendencias de los doce meses anteriores y un pronóstico para los próximos doce meses. El pronóstico de la economía surcoreana a corto plazo se mide según el Índice de Confianza del Consumidor.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Confianza del Consumidor de Corea del Sur (South Korea Consumer Confidence)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
109.9
108.4
112.4
nov 2025
112.4
105.7
109.8
oct 2025
109.8
109.7
110.1
sept 2025
110.1
112.2
111.4
ago 2025
111.4
111.5
110.8
jul 2025
110.8
107.4
108.7
jun 2025
108.7
100.4
101.8
may 2025
101.8
96.4
93.8
abr 2025
93.8
92.0
93.4
mar 2025
93.4
93.8
95.2
feb 2025
95.2
92.7
91.2
ene 2025
91.2
89.9
88.2
dic 2024
88.4
100.8
100.7
nov 2024
100.7
101.8
101.7
oct 2024
101.7
97.0
100.0
sept 2024
100.0
95.4
100.8
ago 2024
100.8
105.7
103.6
jul 2024
103.6
102.3
100.9
jun 2024
100.9
97.2
98.4
may 2024
98.4
101.2
100.7
abr 2024
100.7
99.3
100.7
mar 2024
100.7
100.4
101.9
feb 2024
101.9
102.2
101.6
ene 2024
101.6
100.8
99.7
dic 2023
99.5
97.5
97.2
nov 2023
97.2
98.8
98.1
oct 2023
98.1
101.3
99.7
sept 2023
99.7
103.1
103.1
ago 2023
103.1
101.9
103.2
jul 2023
103.2
99.2
100.7
jun 2023
100.7
96.4
98.0
may 2023
98.0
93.4
95.1
abr 2023
95.1
90.9
92.0
mar 2023
92.0
90.3
90.2
feb 2023
90.2
90.1
90.7
ene 2023
90.7
88.0
90.2
dic 2022
89.9
87.4
86.5
nov 2022
86.5
89.9
88.8
oct 2022
88.8
89.9
91.4
sept 2022
91.4
87.2
88.8
ago 2022
88.8
91.0
86.0
jul 2022
86.0
99.3
96.4
jun 2022
96.4
103.1
102.6
may 2022
102.6
103.4
103.8
abr 2022
103.8
103.0
103.2
mar 2022
103.2
103.6
103.1
feb 2022
103.1
104.1
104.4
ene 2022
104.4
105.7
103.8
dic 2021
103.9
107.1
107.6
nov 2021
107.6
105.2
106.8
