El Índice de Precios de Importación a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios importados a Corea del Sur en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. A cada categoría de bienes o servicios utilizados para el cálculo del índice se le otorga un cierto peso. El crecimiento de los precios de importación supone una indicación de la actividad comercial, así como un indicador avanzado de la inflación del consumidor en Corea del Sur.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Importación de Corea del Sur a/a (South Korea Import Price Index y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).