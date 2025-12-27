La Tasa de Desempleo muestra el porcentaje de trabajadores desempleados en relación con la fuerza de trabajo total de Corea del Sur. Se consideran desempleadas las personas en edad de trabajar que actualmente están sin empleo y lo buscan de forma activa. Un valor por encima de lo esperado se considera negativo para las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Tasa de Desempleo de Corea del Sur (South Korea Unemployment Rate)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).