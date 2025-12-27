El Índice de Precios de Exportación a/a muestra el cambio en los precios de los bienes exportados a Corea del Sur y reexportados desde el país en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. Los bienes participan en el cálculo del índice en función de su importancia financiera en el total de las exportaciones nacionales. El aumento de los precios de exportación indica un crecimiento en la actividad comercial del país y puede considerarse positivo para las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Exportación de Corea del Sur a/a (South Korea Export Price Index y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).