El Índice de Precios al Productor (PPI) m/m muestra el cambio porcentual en el precio de venta de los bienes producidos por las compañías industriales de Corea del Sur, en el mes reportado en comparación con el mes anterior. El índice se considera un indicador avanzado de la inflación de los precios al consumidor. Un valor más alto de lo esperado puede indicar el fortalecimiento del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Productor de Corea del Sur (IPP) m/m (South Korea Producer Price Index (PPI) m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).