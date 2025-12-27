CalendarioSecciones

Índice de Condiciones (BSI) de la Manufactura del Banco de Corea (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))

País:
Corea del Sur
KRW, El won surcoreano
Fuente:
Banco de Corea (Bank of Korea)
Sector:
Negocios
Baja 70 69
68
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
71
70
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
El Índice de Condiciones (BSI) de la Manufactura del Banco de Corea muestra las condiciones comerciales generales en Corea del Sur desde el punto de vista de los gerentes de las empresas industriales. El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta en la que los encuestados valoran las condiciones del mes actual, las ventas y las devoluciones, además de las perspectivas para el próximo mes. Un valor más alto de lo esperado puede influir positivamente en las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Condiciones (BSI) de la Manufactura del Banco de Corea (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
dic 2025
70
69
68
nov 2025
68
70
70
oct 2025
70
66
70
sept 2025
70
68
68
ago 2025
68
73
70
jul 2025
70
70
73
jun 2025
73
66
68
may 2025
68
63
68
abr 2025
68
70
65
mar 2025
65
63
63
feb 2025
63
65
62
ene 2025
62
68
68
dic 2024
68
70
69
nov 2024
69
72
69
oct 2024
69
73
71
sept 2024
71
74
73
ago 2024
73
80
78
jul 2024
78
69
72
jun 2024
72
70
71
may 2024
71
74
74
abr 2024
74
77
76
mar 2024
76
74
72
feb 2024
72
75
72
ene 2024
72
75
72
dic 2023
72
73
71
nov 2023
71
68
69
oct 2023
69
66
67
sept 2023
67
71
71
ago 2023
71
68
69
jul 2023
69
71
70
jun 2023
70
72
68
may 2023
68
68
67
abr 2023
67
64
65
mar 2023
65
65
66
feb 2023
66
73
71
ene 2023
71
70
70
dic 2022
70
72
75
nov 2022
75
72
73
oct 2022
73
82
82
sept 2022
82
77
80
ago 2022
80
85
82
jul 2022
82
89
85
jun 2022
85
80
85
may 2022
85
76
83
abr 2022
83
94
93
mar 2022
93
97
93
feb 2022
93
92
93
ene 2022
89
88
88
dic 2021
88
87
87
nov 2021
87
91
92
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

