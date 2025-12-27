El Índice de Condiciones (BSI) de la Manufactura del Banco de Corea muestra las condiciones comerciales generales en Corea del Sur desde el punto de vista de los gerentes de las empresas industriales. El indicador se calcula con la ayuda de una encuesta en la que los encuestados valoran las condiciones del mes actual, las ventas y las devoluciones, además de las perspectivas para el próximo mes. Un valor más alto de lo esperado puede influir positivamente en las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Condiciones (BSI) de la Manufactura del Banco de Corea (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).