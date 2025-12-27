La Masa Monetaria del Banco de Corea (BOK) a/a muestra el cambio mensual en la suma total de la divisa de Corea del Sur en los billetes y monedas que circulan en Corea del Sur, así como los fondos en cuentas bancarias, en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El crecimiento de la Masa Monetaria indica el aumento en el poder adquisitivo de la población y, por lo tanto, se considera positivo para las cotizaciones del KRW.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Masa Monetaria del Banco de Corea a/a (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).