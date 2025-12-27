El Producto Interior Bruto t/t muestra el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos en Corea del Sur durante el trimestre reportado en comparación con el anterior. El cálculo tiene en cuenta el consumo privado, el gasto público, los gastos de todas las empresas y las exportaciones netas del país. El crecimiento del PIB se considera positivo para las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producto Interior Bruto de Corea del Sur (PIB) t/t (South Korea Gross Domestic Product (GDP) q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).