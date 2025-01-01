- Build
- IsConnected
- IsDLLsAllowed
- IsTradeAllowed
- IsEmailEnabled
- IsFtpEnabled
- MaxBars
- CodePage
- CPUCores
- MemoryPhysical
- MemoryTotal
- MemoryAvailable
- MemoryUsed
- IsX64
- OpenCLSupport
- DiskSpace
- Language
- Name
- Company
- Path
- DataPath
- CommonDataPath
- InfoInteger
- InfoString
CTerminalInfo
La clase CTerminalInfo facilita el acceso a las propiedades del entorno del programa mql5.
Descripción
La clase CTerminalInfo proporciona acceso a las propiedades del entorno del programa mql5.
Declaración
|
class CTerminalInfo : public CObject
Título
|
#include <Trade\TerminalInfo.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CTerminalInfo
Métodos de la clase por grupos
|
Métodos de acceso a las propiedades de tipo integer
|
|
Obtiene el número de compilación del terminal cliente
|
Obtiene información sobre la conexión al servidor de trading
|
Obtiene información acerca del permiso para utilizar DLL
|
Obtiene información sobre los permisos de trading
|
Obtiene información de los permisos para enviar e-mails al servidor SMTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal
|
Obtiene información sobre los permisos para enviar informes comerciales al servidor FTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal
|
Obtiene información sobre el número máximo de barras del gráfico
|
Obtiene información sobre la página de código del idioma del terminal cliente
|
Obtiene información sobre los núcleos de la CPU
|
Obtiene información sobre la memoria física (en Mb)
|
Obtiene información sobre la memoria total disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb)
|
Obtiene información sobre la memoria libre disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb)
|
Obtiene información sobre la memoria utilizada por el proceso del terminal/agente (en Mb)
|
Obtiene información sobre el tipo de terminal cliente (32/64 bit)
|
Obtiene información sobre la versión de OpenCL soportada por la tarjeta de vídeo
|
Obtiene información sobre el espacio libre en el disco (en Mb)
|
Métodos de acceso a las propiedades de tipo string
|
|
Obtiene el idioma del terminal cliente
|
Obtiene el nombre del terminal cliente
|
Obtiene la compañía del terminal cliente
|
Obtiene la carpeta del terminal cliente
|
Obtiene la carpeta de datos del terminal cliente
|
Obtiene la carpeta de datos común de todos los terminales cliente instalados en la computadora
|
Acceso a las funciones del API de MQL5
|
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo integer
|
Obtiene el valor de la propiedad de tipo string