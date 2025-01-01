CTerminalInfo

La clase CTerminalInfo facilita el acceso a las propiedades del entorno del programa mql5.

Descripción

La clase CTerminalInfo proporciona acceso a las propiedades del entorno del programa mql5.

Declaración

class CTerminalInfo : public CObject

Título

#include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CTerminalInfo

Métodos de la clase por grupos

Métodos de acceso a las propiedades de tipo integer Build Obtiene el número de compilación del terminal cliente IsConnected Obtiene información sobre la conexión al servidor de trading IsDLLsAllowed Obtiene información acerca del permiso para utilizar DLL IsTradeAllowed Obtiene información sobre los permisos de trading IsEmailEnabled Obtiene información de los permisos para enviar e-mails al servidor SMTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal IsFtpEnabled Obtiene información sobre los permisos para enviar informes comerciales al servidor FTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal MaxBars Obtiene información sobre el número máximo de barras del gráfico CodePage Obtiene información sobre la página de código del idioma del terminal cliente CPUCores Obtiene información sobre los núcleos de la CPU MemoryPhysical Obtiene información sobre la memoria física (en Mb) MemoryTotal Obtiene información sobre la memoria total disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb) MemoryAvailable Obtiene información sobre la memoria libre disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb) MemoryUsed Obtiene información sobre la memoria utilizada por el proceso del terminal/agente (en Mb) IsX64 Obtiene información sobre el tipo de terminal cliente (32/64 bit) OpenCLSupport Obtiene información sobre la versión de OpenCL soportada por la tarjeta de vídeo DiskSpace Obtiene información sobre el espacio libre en el disco (en Mb) Métodos de acceso a las propiedades de tipo string Language Obtiene el idioma del terminal cliente Name Obtiene el nombre del terminal cliente Company Obtiene la compañía del terminal cliente Path Obtiene la carpeta del terminal cliente DataPath Obtiene la carpeta de datos del terminal cliente CommonDataPath Obtiene la carpeta de datos común de todos los terminales cliente instalados en la computadora Acceso a las funciones del API de MQL5 InfoInteger Obtiene el valor de la propiedad de tipo integer InfoString Obtiene el valor de la propiedad de tipo string