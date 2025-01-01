DocumentaciónSecciones
CTerminalInfo

La clase CTerminalInfo facilita el acceso a las propiedades del entorno del programa mql5.

Descripción

Declaración

   class CTerminalInfo : public CObject

Título

   #include <Trade\TerminalInfo.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CTerminalInfo

Métodos de la clase por grupos

Métodos de acceso a las propiedades de tipo integer

 

Build

Obtiene el número de compilación del terminal cliente

IsConnected

Obtiene información sobre la conexión al servidor de trading

IsDLLsAllowed

Obtiene información acerca del permiso para utilizar DLL

IsTradeAllowed

Obtiene información sobre los permisos de trading

IsEmailEnabled

Obtiene información de los permisos para enviar e-mails al servidor SMTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal

IsFtpEnabled

Obtiene información sobre los permisos para enviar informes comerciales al servidor FTP, e inicio de sesión, especificado en la configuración del terminal

MaxBars

Obtiene información sobre el número máximo de barras del gráfico

CodePage

Obtiene información sobre la página de código del idioma del terminal cliente

CPUCores

Obtiene información sobre los núcleos de la CPU

MemoryPhysical

Obtiene información sobre la memoria física (en Mb)

MemoryTotal

Obtiene información sobre la memoria total disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb)

MemoryAvailable

Obtiene información sobre la memoria libre disponible en el proceso del terminal/agente (en Mb)

MemoryUsed

Obtiene información sobre la memoria utilizada por el proceso del terminal/agente (en Mb)

IsX64

Obtiene información sobre el tipo de terminal cliente (32/64 bit)

OpenCLSupport

Obtiene información sobre la versión de OpenCL soportada por la tarjeta de vídeo

DiskSpace

Obtiene información sobre el espacio libre en el disco (en Mb)

Métodos de acceso a las propiedades de tipo string

 

Language

Obtiene el idioma del terminal cliente

Name

Obtiene el nombre del terminal cliente

Company

Obtiene la compañía del terminal cliente

Path

Obtiene la carpeta del terminal cliente

DataPath

Obtiene la carpeta de datos del terminal cliente

CommonDataPath

Obtiene la carpeta de datos común de todos los terminales cliente instalados en la computadora

Acceso a las funciones del API de MQL5

 

InfoInteger

Obtiene el valor de la propiedad de tipo integer

InfoString

Obtiene el valor de la propiedad de tipo string

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare