Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarIndicadoresIndicadores de tendenciaCiVIDyACreate 

Create

Crea el indicador con los parámetros especificados. Utiliza Refresh() y GetData() para actualizar y obtener los valores del indicador.

bool  Create(
   string           symbol,         // Símbolo
   ENUM_TIMEFRAMES  period,         // Periodo
   int              cmo_period,     // Periodo de Momentum
   int              ema_period,     // Periodo de promediación
   int              ind_shift,      // Desplazamiento
   int              applied         // Tipo de precio o manejador a aplicar
   )

Parámetros

symbol

[in]  Símbolo.

period

[in]  Periodo de tiempo (enumeración ENUM_TIMEFRAMES).

cmo_period

[in]  Periodo de Momentum.

ema_period

[in]  Periodo de promediación.

ind_shift

[in]  Desplazamiento horizontal.

applied

[in]  Tipo de precio o manejador a aplicar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el indicador no se puede crear.