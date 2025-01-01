DocumentaciónSecciones
TextAlign (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "Alinear texto" (modo de alineación del texto) del control.

ENUM_ALIGN_MODE  TextAlign() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "Alinear texto" del control.

 

TextAlign (Método Set)

Establece el valor nuevo de la propiedad "Alinear texto" (modo de alineación del texto) del control.

bool  TextAlign(
   ENUM_ALIGN_MODE  align      // valor nuevo
   )

Parámetros

align

[in]  Valor nuevo de la propiedad "Alinear texto".

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.