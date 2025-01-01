- Create
- ReadOnly
- TextAlign
- OnObjectEndEdit
- OnSetText
- OnSetColor
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnSetFont
- OnSetFontSize
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
- OnClick
TextAlign (Método Get)
Obtiene el valor de la propiedad "Alinear texto" (modo de alineación del texto) del control.
|
ENUM_ALIGN_MODE TextAlign() const
Valor devuelto
Valor de la propiedad "Alinear texto" del control.
TextAlign (Método Set)
Establece el valor nuevo de la propiedad "Alinear texto" (modo de alineación del texto) del control.
|
bool TextAlign(
Parámetros
align
[in] Valor nuevo de la propiedad "Alinear texto".
Valor devuelto
true si se ejecuta correctamente, false si la propiedad no ha cambiado.