OnMouseUp

El manejador de evento del control "Ratón arriba" (se suelta el botón izquierdo del ratón).

virtual bool  OnMouseUp()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.

Nota

El evento "Ratón arriba" ocurre cuando se suelta el botón izquierdo del ratón sobre el control.