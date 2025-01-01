DocumentaciónSecciones
OnSetColor

El manejador de evento del control "Establecer color" (cambio de la propiedad OBJPROP_COLOR).

virtual bool  OnSetColor()

Valor devuelto

true si el evento se ha procesado, false en caso contrario.