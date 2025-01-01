Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCEditOnSetColorBackground CreateReadOnlyTextAlignOnObjectEndEditOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnChangeOnClick OnSetColorBackground El manejador de evento del control "Establecer color de fondo" (cambio de la propiedad OBJPROP_BGCOLOR). virtual bool OnSetColorBackground() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnSetColor OnSetColorBorder