Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCEditOnSetZOrder CreateReadOnlyTextAlignOnObjectEndEditOnSetTextOnSetColorOnSetColorBackgroundOnSetColorBorderOnSetFontOnSetFontSizeOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnResizeOnChangeOnClick OnSetZOrder El manejador de evento del control "Establecer orden Z" (cambio de la propiedad OBJPROP_ZORDER). virtual bool OnSetZOrder() Valor devuelto true si el evento se ha procesado, false en caso contrario. OnSetFontSize OnCreate