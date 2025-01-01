CIndicatorBuffer
La clase CIndicatorBuffer facilita el acceso a loas datos del búfer del indicador.
Descripción
La clase CIndicatorBuffer facilita el acceso a loas datos del búfer del indicador técnico.
Declaración
class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer
Título
#include <Indicators\Indicator.mqh>
Jerarquía de herencia
CIndicatorBuffer
Métodos de la clase
Atributos
Obtiene/Establece el offset del búfer
Obtiene/Establece el nombre del búfer
Métodos de acceso a los datos
Obtiene el elemento del búfer
Métodos de actualización de datos
Actualiza el búfer
Actualiza solamente el valor actual
Métodos heredados de la clase CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Métodos heredados de la clase CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Métodos heredados de la clase CArrayDouble
Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear
Métodos heredados de la clase CDoubleBuffer