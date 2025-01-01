DocumentaciónSecciones
La clase CIndicatorBuffer facilita el acceso a loas datos del búfer del indicador.

Descripción

La clase CIndicatorBuffer facilita el acceso a loas datos del búfer del indicador técnico.

Declaración

   class CIndicatorBuffer: public CDoubleBuffer

Título

   #include <Indicators\Indicator.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayDouble

              CDoubleBuffer

                  CIndicatorBuffer

Métodos de la clase

Atributos

 

Offset

Obtiene/Establece el offset del búfer

Name

Obtiene/Establece el nombre del búfer

Métodos de acceso a los datos

 

At

Obtiene el elemento del búfer

Métodos de actualización de datos

 

Refresh

Actualiza el búfer

RefreshCurrent

Actualiza solamente el valor actual

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos heredados de la clase CArrayDouble

Delta, Type, Save, Load, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, AddArray, Insert, InsertArray, InsertArray, AssignArray, AssignArray, At, operator, Minimum, Maximum, Update, Shift, Delete, DeleteRange, CompareArray, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast, SearchLinear

Métodos heredados de la clase CDoubleBuffer

Size, At, SetSymbolPeriod