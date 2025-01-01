- Str
CString
La clase CString facilita el acceso a las variables de tipo string.
Descripción
La clase CString facilita a sus descendientes el acceso a las funciones de cadena del API MQL5.
Declaración
|
class CString: public CObject
Título
|
#include <Strings\String.mqh>
|
Jerarquía de herencia
CString
Métodos de la clase
|
Métodos de acceso a los datos
|
|
Obtiene la cadena
|
Obtiene la longitud de la cadena
|
Copia la cadena
|
Métodos de relleno
|
|
Llena la cadena con el carácter especificado
|
Asigna la cadena
|
Añade la cadena
|
Inserta la cadena
|
Métodos de comparación
|
|
Compara la cadena
|
Compara las cadenas sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas
|
Métodos de subcadena
|
|
Obtiene el número especificado de caracteres desde la parte izquierda de la cadena
|
Obtiene el número especificado de caracteres desde la parte derecha de la cadena
|
Obtiene el número especificado de caracteres de la cadena
|
Métodos de recorte/eliminación
|
|
Borra de la cadena las apariciones finales e iniciales del conjunto de caracteres especificado
|
Borra de la cadena las apariciones iniciales del conjunto de caracteres especificado
|
Borra de la cadena las apariciones finales del conjunto de caracteres especificado
|
Libera la cadena
|
Métodos de conversión
|
|
Convierte la cadena a mayúsculas.
|
Convierte la cadena a minúsculas.
|
Invierte la cadena
|
Métodos de búsqueda
|
|
Busca la primera coincidencia de la subcadena
|
Busca la última coincidencia de la subcadena
|
Borra la subcadena de la cadena
|
Reemplaza la subcadena