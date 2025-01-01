DocumentaciónSecciones
CString

La clase CString facilita el acceso a las variables de tipo string.

Descripción

La clase CString facilita a sus descendientes el acceso a las funciones de cadena del API MQL5.

Declaración

   class CString: public CObject

Título

   #include <Strings\String.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CString

Métodos de la clase

Métodos de acceso a los datos

 

Str

Obtiene la cadena

Len

Obtiene la longitud de la cadena

Copy

Copia la cadena

Métodos de relleno

 

Fill

Llena la cadena con el carácter especificado

Assign

Asigna la cadena

Append

Añade la cadena

Insert

Inserta la cadena

Métodos de comparación

 

Compare

Compara la cadena

CompareNoCase

Compara las cadenas sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas

Métodos de subcadena

 

Left

Obtiene el número especificado de caracteres desde la parte izquierda de la cadena

Right

Obtiene el número especificado de caracteres desde la parte derecha de la cadena

Mid

Obtiene el número especificado de caracteres de la cadena

Métodos de recorte/eliminación

 

Trim

Borra de la cadena las apariciones finales e iniciales del conjunto de caracteres especificado

TrimLeft

Borra de la cadena las apariciones iniciales del conjunto de caracteres especificado

TrimRight

Borra de la cadena las apariciones finales del conjunto de caracteres especificado

Clear

Libera la cadena

Métodos de conversión

 

ToUpper

Convierte la cadena a mayúsculas.

ToLower

Convierte la cadena a minúsculas.

Reverse

Invierte la cadena

Métodos de búsqueda

 

Find

Busca la primera coincidencia de la subcadena

FindRev

Busca la última coincidencia de la subcadena

Remove

Borra la subcadena de la cadena

Replace

Reemplaza la subcadena

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type
Str