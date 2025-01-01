CString

La clase CString facilita el acceso a las variables de tipo string.

Descripción

La clase CString facilita a sus descendientes el acceso a las funciones de cadena del API MQL5.

Declaración

class CString: public CObject

Título

#include <Strings\String.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CString

Métodos de la clase

Métodos de acceso a los datos Str Obtiene la cadena Len Obtiene la longitud de la cadena Copy Copia la cadena Métodos de relleno Fill Llena la cadena con el carácter especificado Assign Asigna la cadena Append Añade la cadena Insert Inserta la cadena Métodos de comparación Compare Compara la cadena CompareNoCase Compara las cadenas sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas Métodos de subcadena Left Obtiene el número especificado de caracteres desde la parte izquierda de la cadena Right Obtiene el número especificado de caracteres desde la parte derecha de la cadena Mid Obtiene el número especificado de caracteres de la cadena Métodos de recorte/eliminación Trim Borra de la cadena las apariciones finales e iniciales del conjunto de caracteres especificado TrimLeft Borra de la cadena las apariciones iniciales del conjunto de caracteres especificado TrimRight Borra de la cadena las apariciones finales del conjunto de caracteres especificado Clear Libera la cadena Métodos de conversión ToUpper Convierte la cadena a mayúsculas. ToLower Convierte la cadena a minúsculas. Reverse Invierte la cadena Métodos de búsqueda Find Busca la primera coincidencia de la subcadena FindRev Busca la última coincidencia de la subcadena Remove Borra la subcadena de la cadena Replace Reemplaza la subcadena