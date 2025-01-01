Operaciones con archivos

Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de las clases que implementan las operaciones con archivos, así como las descripciones correspondientes de los componentes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.

Las clases de operaciones de archivos le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de desarrollar sus propias aplicaciones que realizan operaciones de entrada y salida con ficheros.

La Librería Estándar de MQL5 se encuentra en el directorio de trabajo del terminal Include\Files.