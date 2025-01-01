DocumentaciónSecciones
Operaciones con archivos

Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de las clases que implementan las operaciones con archivos, así como las descripciones correspondientes de los componentes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.

Las clases de operaciones de archivos le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de desarrollar sus propias aplicaciones que realizan operaciones de entrada y salida con ficheros.

La Librería Estándar de MQL5 se encuentra en el directorio de trabajo del terminal Include\Files.

Class

Descripción

CFile

Clase base de las operaciones con archivos

CFileBin

Clase de las operaciones con archivos binarios

CFileTxt

Clase de las operaciones con archivos de texto