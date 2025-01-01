Manual de referencia de MQL5Bases del lenguajeOperadoresOperador-eliminador de objetos delete
Operador-eliminador de objetos delete
El operador delete elimina un objeto creado por el operador new, arranca el destructor de clase correspondiente y libera la memoria ocupada por el objeto. El descriptor real de un objeto existente se utiliza como un operando. Una vez terminada la operación delete el descriptor del objeto pierde su validez.
Ejemplo:
|
//--- eliminamos la figura colocada
Véase también
Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos