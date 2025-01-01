Operador-eliminador de objetos delete

El operador delete elimina un objeto creado por el operador new, arranca el destructor de clase correspondiente y libera la memoria ocupada por el objeto. El descriptor real de un objeto existente se utiliza como un operando. Una vez terminada la operación delete el descriptor del objeto pierde su validez.

Ejemplo:

//--- eliminamos la figura colocada

delete m_shape;

m_shape=NULL;

//--- creamos una figura nueva

NewShape();

Véase también

Inicialización de variables, Visibilidad y tiempo de vida de variables, Creación y eliminación de objetos