CFileTxt
La clase CFileTxt facilita el acceso a los archivos de texto.
Descripción
La clase CFileTxt proporciona acceso a los archivos de texto.
Declaración
class CFileTxt: public CFile
Título
#include <Files\FileTxt.mqh>
Métodos de la clase
Métodos de apertura
|
Abre el archivo de texto
Métodos de escritura
|
Escribe en el archivo la variable de tipo string
Métodos de lectura
|
Lee del archivo la variable de tipo string
Métodos heredados de la clase CObject
Métodos heredados de la clase CFile
Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose