Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarArchivosCFileTxt 

CFileTxt

La clase CFileTxt facilita el acceso a los archivos de texto.

Descripción

Declaración

   class CFileTxt: public CFile

Título

   #include <Files\FileTxt.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CFile

          CFileTxt

Métodos de la clase

Métodos de apertura

 

Open

Abre el archivo de texto

Métodos de escritura

 

WriteString

Escribe en el archivo la variable de tipo string

Métodos de lectura

 

ReadString

Lee del archivo la variable de tipo string

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Métodos heredados de la clase CFile

Handle, FileName, Flags, SetUnicode, SetCommon, Open, Close, Delete, Size, Tell, Seek, Flush, IsEnding, IsLineEnding, Delete, IsExist, Copy, Move, FolderCreate, FolderDelete, FolderClean, FileFindFirst, FileFindNext, FileFindClose