- CArray
- CArrayChar
- CArrayShort
- CArrayInt
- CArrayLong
- CArrayFloat
- CArrayDouble
- CArrayString
- CArrayObj
- CList
- CTreeNode
- CTree
Estructuras de datos
Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de algunas estructuras de datos (arrays, listas ordenadas, etc.), así como descripciones de componentes relevantes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.
Las clases de estructuras de datos le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios contenedores de datos en varios formatos, incluyendo estructuras de datos compuestas.
Los conjuntos de datos de la Librería Estándar de MQL5 se encuentran en el directorio del terminal Include\Arrays.
Arrays de datos
Estas clases le permiten ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios contenedores de datos en varios formatos, incluyendo arrays multidimensionales.
Los arrays de datos de la Librería Estándar de MQL5 se encuentran en el directorio del terminal Include\Arrays.
|
Clase
|
Descripción
|
Clase base de los arrays de datos dinámicos
|
Array dinámico de variables de tipo char o uchar
|
Array dinámico de variables de tipo short o ushort
|
Array dinámico de variables de tipo int o uint
|
Array dinámico de variables de tipo long o ulong
|
Array dinámico de variables de tipo float
|
Array dinámico de variables de tipo double
|
Array dinámico de variables de tipo string
|
Array dinámico de punteros CObject
|
Permite trabajar con una lista de instancias de CObject, y también con sus descendientes
|
Permite trabajar con nodos del árbol binario CTree
|
Permite trabajar con árboles binarios de tipo CTreeNode, y también con sus descendientes