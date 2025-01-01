DocumentaciónSecciones
Estructuras de datos

Esta sección contiene detalles técnicos del funcionamiento de algunas estructuras de datos (arrays, listas ordenadas, etc.), así como descripciones de componentes relevantes de la Librería Estándar del lenguaje MQL5.

Las clases de estructuras de datos le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios contenedores de datos en varios formatos, incluyendo estructuras de datos compuestas.

Los conjuntos de datos de la Librería Estándar de MQL5 se encuentran en el directorio del terminal Include\Arrays.

Arrays de datos

Estas clases le permiten ahorrar tiempo en el momento de crear sus propios contenedores de datos en varios formatos, incluyendo arrays multidimensionales.

Los arrays de datos de la Librería Estándar de MQL5 se encuentran en el directorio del terminal Include\Arrays.

Clase

Descripción

CArray

Clase base de los arrays de datos dinámicos

CArrayChar

Array dinámico de variables de tipo char o uchar

CArrayShort

Array dinámico de variables de tipo short o ushort

CArrayInt

Array dinámico de variables de tipo int o uint

CArrayLong

Array dinámico de variables de tipo long o ulong

CArrayFloat

Array dinámico de variables de tipo float

CArrayDouble

Array dinámico de variables de tipo double

CArrayString

Array dinámico de variables de tipo string

CArrayObj

Array dinámico de punteros CObject

CList

Permite trabajar con una lista de instancias de CObject, y también con sus descendientes

CTreeNode

Permite trabajar con nodos del árbol binario CTree

CTree

Permite trabajar con árboles binarios de tipo CTreeNode, y también con sus descendientes