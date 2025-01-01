Sobrecarga

Dentro de los límites de una clase se puede definir dos o más métodos que conjuntamente usan el mismo nombre pero tienen diferente cantidad de parámetros. Cuando eso ocurre, los métodos se llaman sobrecargados, y del proceso se dice como de la sobrecarga de método. La sobrecarga de método es uno de los modos de realizar el polimorfismo. La sobrecarga de método en las clases se efectua según las mismas reglas que la sobrecarga de función.

Si no hay correspondencia exacta para la función llamada, el compilador busca la función conveniente en tres niveles de una manera consecutiva:

búsqueda entre los métodos de la clase; búsqueda entre los métodos de las clases base, del ascendiente más próximo hasta el primero sucesivamente; búsqueda entre las demás funciones.

Si no se ha encontrado la correspondencia exacta en ninguno de los niveles, pero hay unas funciones convenientes en los niveles diferentes, entonces se utiliza la función en el nivel menor. No puede haber más de una función conveniente dentro de los límites de un nivel.

En MQL5 no hay sobrecarga de operadores.

Véase también

Sobrecarga de funciones