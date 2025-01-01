DocumentaciónSecciones
La clase CArrayString proporciona un array dinámico de variables de tipo string.

Descripción

La clase CArrayString permite trabajar con un array dinámico de variables de tipo string. La clase implementa métodos para añadir, insertar y borrar elementos del array, así como ordenarlos y buscarlos. Además, los métodos implementados pueden trabajar con archivos.

Declaración

   class CArrayString : public CArray

Título

   #include <Arrays\ArrayString.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CArray

          CArrayString

Métodos de la clase

Control de memoria

 

Reserve

Asigna memoria para incrementar el tamaño del array

Resize

Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array

Shutdown

Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array

Métodos de adición

 

Add

Añade un elemento al final del array

AddArray

Añade al final del array los elementos de otro array

AddArray

Añade al final del array los elementos de otro array

Insert

Inserta un elemento en la posición especificada

InsertArray

Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array

InsertArray

Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array

AssignArray

Copia los elementos de otro array

AssignArray

Copia los elementos de otro array

Métodos de actualización

 

Update

Cambia el elemento de la posición especificada del array

Shift

Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento

Métodos de borrado

 

Delete

Borra el elemento de la posición especificada

DeleteRange

Borra el grupo de elementos de la posición especificada

Métodos de acceso

 

At

Obtiene el elemento de la posición especificada

Métodos de comparación

 

CompareArray

Compara el array con otro

CompareArray

Compara el array con otro

Operaciones de ordenación de arrays

 

InsertSort

Inserta el elemento en el array ordenado

Búsqueda

Busca un elemento igual a la muestra en el array ordenado

SearchGreat

Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado

SearchLess

Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado

SearchGreatOrEqual

Busca un elemento mayor o igual a la muestra en el array ordenado

SearchLessOrEqual

Busca un elemento menor o igual a la muestra en el array ordenado

SearchFirst

Encuentra el primer elemento igual a la muestra en el array ordenado

SearchLast

Encuentra el último elemento igual a la muestra en el array ordenado

SearchLinear

Busca en el array el elemento igual al especificado

Entrada/salida

 

virtual Save

Guarda los datos del array en el archivo

virtual Load

Carga los datos en el array a partir del archivo

virtual Type

Obtiene el identificador de tipo del array

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos heredados de la clase CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort