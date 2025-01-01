- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CArrayString
La clase CArrayString proporciona un array dinámico de variables de tipo string.
Descripción
La clase CArrayString permite trabajar con un array dinámico de variables de tipo string. La clase implementa métodos para añadir, insertar y borrar elementos del array, así como ordenarlos y buscarlos. Además, los métodos implementados pueden trabajar con archivos.
Declaración
|
class CArrayString : public CArray
Título
|
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
Métodos de la clase
|
Control de memoria
|
|
Asigna memoria para incrementar el tamaño del array
|
Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array
|
Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array
|
Métodos de adición
|
|
Añade un elemento al final del array
|
Añade al final del array los elementos de otro array
|
Añade al final del array los elementos de otro array
|
Inserta un elemento en la posición especificada
|
Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array
|
Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array
|
Copia los elementos de otro array
|
Copia los elementos de otro array
|
Métodos de actualización
|
|
Cambia el elemento de la posición especificada del array
|
Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento
|
Métodos de borrado
|
|
Borra el elemento de la posición especificada
|
Borra el grupo de elementos de la posición especificada
|
Métodos de acceso
|
|
Obtiene el elemento de la posición especificada
|
Métodos de comparación
|
|
Compara el array con otro
|
Compara el array con otro
|
Operaciones de ordenación de arrays
|
|
Inserta el elemento en el array ordenado
|
Busca un elemento igual a la muestra en el array ordenado
|
Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado
|
Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado
|
Busca un elemento mayor o igual a la muestra en el array ordenado
|
Busca un elemento menor o igual a la muestra en el array ordenado
|
Encuentra el primer elemento igual a la muestra en el array ordenado
|
Encuentra el último elemento igual a la muestra en el array ordenado
|
Busca en el array el elemento igual al especificado
|
Entrada/salida
|
|
virtual Save
|
Guarda los datos del array en el archivo
|
virtual Load
|
Carga los datos en el array a partir del archivo
|
virtual Type
|
Obtiene el identificador de tipo del array