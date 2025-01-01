Operaciones con cadenas de caracteres

Esta sección contiene detalles técnicos de las clases que implementan las operaciones con strings, así como las descripciones de los componentes correspondientes de la Librería Estándar de MQL5.

Las clases de operaciones con strings le ayudarán a ahorrar tiempo en el momento de desarrollar sus propias aplicaciones que lleven a cabo operaciones para procesar textos.

Estas clases de la Librería Estándar de MQL5 se encuentran en el directorio de trabajo del terminal Include\Strings.