CFile
La clase CFile es la clase base de las clases CFileBin y CFileTxt.
Descripción
La clase CFile facilita el acceso a las funciones de archivo del API MQL5, así como a las funciones de carpetas.
Declaración
|
class CFile: public CObject
Título
|
#include <Files\File.mqh>
Métodos de la clase
|
Atributos
|
|
Obtiene el manejador del archivo
|
Obtiene el nombre del archivo
|
Obtiene la bandera del archivo
|
Establece/Reinicia la bandera FILE_UNICODE
|
Establece/Reinicia la bandera FILE_COMMON
|
Métodos generales de archivo
|
|
Abre el archivo
|
Cierra el archivo
|
Borra el archivo
|
Comprueba si el archivo existe
|
Copia el archivo
|
Cambia el nombre/mueve el archivo
|
Obtiene el tamaño del archivo
|
Obtiene la posición actual del archivo
|
Establece la posición actual del archivo
|
Vuelca los datos al disco
|
Comprueba el final del archivo
|
Comprueba el final de la línea
|
Métodos generales de las carpetas
|
|
Crea la carpeta
|
Borra la carpeta
|
Libera la carpeta
|
Métodos de búsqueda
|
|
Comienza la búsqueda del archivo
|
Continúa la búsqueda del archivo
|
Cierra el manejador de la búsqueda