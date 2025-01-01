CFile

La clase CFile es la clase base de las clases CFileBin y CFileTxt.

Descripción

La clase CFile facilita el acceso a las funciones de archivo del API MQL5, así como a las funciones de carpetas.

Declaración

class CFile: public CObject

Título

#include <Files\File.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CFile Descendientes directos CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Métodos de la clase

Atributos Handle Obtiene el manejador del archivo Filename Obtiene el nombre del archivo Flags Obtiene la bandera del archivo SetUnicode Establece/Reinicia la bandera FILE_UNICODE SetCommon Establece/Reinicia la bandera FILE_COMMON Métodos generales de archivo Open Abre el archivo Close Cierra el archivo Delete Borra el archivo IsExist Comprueba si el archivo existe Copy Copia el archivo Move Cambia el nombre/mueve el archivo Size Obtiene el tamaño del archivo Tell Obtiene la posición actual del archivo Seek Establece la posición actual del archivo Flush Vuelca los datos al disco IsEnding Comprueba el final del archivo IsLineEnding Comprueba el final de la línea Métodos generales de las carpetas FolderCreate Crea la carpeta FolderDelete Borra la carpeta FolderClean Libera la carpeta Métodos de búsqueda FileFindFirst Comienza la búsqueda del archivo FileFindNext Continúa la búsqueda del archivo FileFindClose Cierra el manejador de la búsqueda