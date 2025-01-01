DocumentaciónSecciones
La clase CFile es la clase base de las clases CFileBin y CFileTxt.

Descripción

La clase CFile facilita el acceso a las funciones de archivo del API MQL5, así como a las funciones de carpetas.

Declaración

   class CFile: public CObject

Título

   #include <Files\File.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      CFile

Descendientes directos

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Métodos de la clase

Atributos

 

Handle

Obtiene el manejador del archivo

Filename

Obtiene el nombre del archivo

Flags

Obtiene la bandera del archivo

SetUnicode

Establece/Reinicia la bandera FILE_UNICODE

SetCommon

Establece/Reinicia la bandera FILE_COMMON

Métodos generales de archivo

 

Open

Abre el archivo

Close

Cierra el archivo

Delete

Borra el archivo

IsExist

Comprueba si el archivo existe

Copy

Copia el archivo

Move

Cambia el nombre/mueve el archivo

Size

Obtiene el tamaño del archivo

Tell

Obtiene la posición actual del archivo

Seek

Establece la posición actual del archivo

Flush

Vuelca los datos al disco

IsEnding

Comprueba el final del archivo

IsLineEnding

Comprueba el final de la línea

Métodos generales de las carpetas

 

FolderCreate

Crea la carpeta

FolderDelete

Borra la carpeta

FolderClean

Libera la carpeta

Métodos de búsqueda

 

FileFindFirst

Comienza la búsqueda del archivo

FileFindNext

Continúa la búsqueda del archivo

FileFindClose

Cierra el manejador de la búsqueda

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 