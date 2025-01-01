CArrayDouble

CArrayDouble es una clase que proporciona un array dinámico de variables de tipo double.

Descripción

La clase CArrayDouble permite trabajar con un array dinámico de variables de tipo double. La clase implementa métodos para añadir elementos, insertarlos y borrarlos, así como métodos de ordenación y búsqueda de elementos. Además, los métodos implementados pueden trabajar con archivos.

Declaración

class CArrayDouble : public CArray

Título

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

Jerarquía de herencia CObject CArray CArrayDouble Descendientes directos CDoubleBuffer

Métodos de la clase

Atributos Delta Establece la tolerancia de comparación Control de memoria Reserve Asigna memoria para incrementar el tamaño del array Resize Establece un nuevo tamaño, más pequeño, del array Shutdown Borra el array liberando toda la memoria Métodos de adición Add Añade un elemento al final del array AddArray Añade al final del array los elementos de otro array AddArray Añade al final del array los elementos de otro array Insert Inserta un elemento en la posición especificada InsertArray Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array InsertArray Inserta en la posición especificada un array de elementos de otro array AssignArray Copia los elementos de otro array AssignArray Copia los elementos de otro array Métodos de actualización Update Cambia el elemento de la posición especificada del array Shift Mueve un ítem de una posición dada a la especificada por el desplazamiento Métodos de borrado Delete Borra el elemento de la posición especificada DeleteRange Borra el grupo de elementos de la posición especificada Métodos de acceso At Obtiene el elemento de la posición especificada Métodos de comparación CompareArray Compara el array con otro CompareArray Compara el array con otro Búsqueda de valores mínimo/máximo Minimum Obtiene el índice del elemento más pequeño del array, en el intervalo especificado Maximum Obtiene el índice del elemento más grande del array, en el intervalo especificado. Operaciones de ordenación InsertSort Inserta el elemento en el array ordenado Búsqueda Busca en el array ordenado un elemento igual al especificado SearchGreat Busca en el array ordenado el elemento mayor que el especificado SearchLess Busca en el array ordenado el elemento menor que el especificado SearchGreatOrEqual Busca en el array ordenado el elemento mayor o igual que el especificado SearchLessOrEqual Busca en el array ordenado el elemento menor o igual que el especificado SearchFirst Busca en el array ordenado el primer elemento igual al especificado SearchLast Busca en el array ordenado el último elemento igual al especificado SearchLinear Busca en el array el elemento igual al especificado Entrada/salida virtual Save Guarda los datos del array en el archivo virtual Load Carga los datos en el array a partir del archivo virtual Type Obtiene el identificador de tipo del array