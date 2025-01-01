DocumentaciónSecciones
TrimRight

Borra de la cadena las apariciones finales del conjunto de caracteres especificado (y ' ','\t','\r','\n').

int  TrimRight(
   const string  targets      // Conjunto de caracteres a borrar
   )

Parámetros

targets

[in]  Conjunto de caracteres a borrar.

Valor devuelto

Número de caracteres borrados.