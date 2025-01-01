Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarCadenas de caracteresCStringTrimRight StrLenCopyFillAssignAppendInsertCompareCompareNoCaseLeftRightMidTrimTrimLeftTrimRightClearToUpperToLowerReverseFindFindRevRemoveReplace TrimRight Borra de la cadena las apariciones finales del conjunto de caracteres especificado (y ' ','\t','\r','\n'). int TrimRight( const string targets // Conjunto de caracteres a borrar ) Parámetros targets [in] Conjunto de caracteres a borrar. Valor devuelto Número de caracteres borrados. TrimLeft Clear