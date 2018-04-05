CryptoNet MT5
- Experts
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Thomas Bradley ButlerALL OF MY PRODUCTS ARE CLEARLY STATED WITH WHAT TO DO AND YOU MUST READ ALL AND FOLLOW DESCRIPTIONS.
- Version: 1.0
- Activations: 20
MT4 version of Crypto Net: https://www.mql5.com/en/market/product/78736
UPDATED WITH ADVANCE MONEY MANAGEMENT INPUTS.
NOTE: OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AD USE. PUT INPUTS TO 50000 min. and don't forget to account for spreads and slippage in optimization.
The broker times will be different than what the strategy was built in.
Crypto Net is for trading BTCUSD . It uses genetic evolution to evolve the strategy. This EA trades trend following indicators like ATR . This was built and passed a range of robust testing including Monte Carlo and Walk Forward.
Inputs:
- % margin.
- Max number of lots
- Times to stop trading
Nothing else is changed.
Risk Disclaimer
Trading foreign exchange on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Past performance is not indicative of future results.
Hypothetical Results Disclaimer
THESE RESULTS ARE BASED ON SIMULATED OR HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS THAT HAVE CERTAIN INHERENT LIMITATIONS. UNLIKE THE RESULTS SHOWN IN AN ACTUAL PERFORMANCE RECORD, THESE RESULTS DO NOT REPRESENT ACTUAL TRADING. ALSO, BECAUSE THESE TRADES HAVE NOT ACTUALLY BEEN EXECUTED, THESE RESULTS MAY HAVE UNDER-OR OVER-COMPENSATED FOR THE IMPACT, IF ANY, OF CERTAIN MARKET FACTORS, SUCH AS LACK OF LIQUIDITY. SIMULATED OR HYPOTHETICAL TRADING PROGRAMS IN GENERAL ARE ALSO SUBJECT TO THE FACT THAT THEY ARE DESIGNED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THESE BEING SHOWN.