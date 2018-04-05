CryptoNet MT5

Best Scalper XAUUSD 30min Bruno Alexandre Azevedo Dantas Experts

Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1) . Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência , utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action . A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência , onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária , gar