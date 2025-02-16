EA Reversion Precio

La estrategia de reversión del precio (o mean reversion) se basa en la idea de que los precios de los activos financieros tienden a regresar a su promedio o valor "normal" después de desviarse significativamente. Esta desviación puede ocurrir por factores externos, emociones del mercado o movimientos inesperados. La estrategia busca aprovechar esos momentos de desviación para entrar al mercado, esperando el retorno del precio a su media.

Componentes clave de una estrategia de reversión del precio:

  1. Identificación del promedio (media):

    • Se puede usar una media móvil simple (SMA) o exponencial (EMA) para representar el promedio del precio.
    • Indicadores como las Bandas de Bollinger o el RSI también son útiles para identificar desviaciones significativas.

  2. Señales de entrada:

    • Comprar cuando el precio está significativamente por debajo de su promedio esperado.
    • Vender o entrar en corto cuando el precio está significativamente por encima de su promedio esperado.

  3. Confirmación del exceso de desviación:

    • Usar indicadores como RSI (Relative Strength Index) para identificar sobrecompra o sobreventa.
    • Bandas de Bollinger: si el precio cruza o se encuentra en los extremos de las bandas, esto puede indicar una reversión inminente.

  4. Gestión de riesgos:

    • Establecer límites claros de pérdidas (stop loss) para protegerse de tendencias sostenidas en contra de la posición.
    • Usar niveles de toma de ganancias (take profit) basados en la media o una proximidad definida al promedio.


