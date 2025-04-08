Best Scalper XAUUSD 30min

Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1). Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência, utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action.

A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência, onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária, garantindo que as entradas sejam feitas apenas quando há confirmação suficiente.

Além do ouro, este robô teve bons resultados em SPX500, já que ambos os ativos possuem correlações fortes em determinados períodos. A sua abordagem mais calma e estruturada faz com que este robô seja uma ótima escolha para quem não quer ficar preso ao ecrã o dia todo, pois ele opera menos vezes, mas com alta precisão.

💡 Ideal para traders que gostam de ativos voláteis como ouro, mas preferem uma abordagem mais técnica e estruturada para operar.


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8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
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Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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N1DrawDown
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Best Forex 15TF Scalper
Bruno Alexandre Azevedo Dantas
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Hi everyone, I had make that product for try help you get another lever without so hard work and painful... This work on most EUR pairs, maked that for EURUSD but work one anothers, becouse the simple strategie is just follow some nicelh indicators that i use for trade... and is my strategie in a program ... i don't advise start with less that -1000 and more than 0.01 but you can find too how work the tool and how you can work with that so , i will let there a group of telegram for that , try ha
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