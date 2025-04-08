Este robô foi criado exclusivamente para operar no ouro (XAUUSD) e funciona melhor em timeframes médios (M30, H1). Diferente de scalpers tradicionais, o Best Scalper XAUUSD 30min foca em reversões de tendência, utilizando indicadores avançados como RSI, Bandas de Bollinger e Price Action.

A estratégia é baseada em detectar níveis críticos de suporte e resistência, onde o mercado tem uma grande probabilidade de inverter a tendência. Ele combina essa análise com volatilidade intradiária, garantindo que as entradas sejam feitas apenas quando há confirmação suficiente.

Além do ouro, este robô teve bons resultados em SPX500, já que ambos os ativos possuem correlações fortes em determinados períodos. A sua abordagem mais calma e estruturada faz com que este robô seja uma ótima escolha para quem não quer ficar preso ao ecrã o dia todo, pois ele opera menos vezes, mas com alta precisão.

💡 Ideal para traders que gostam de ativos voláteis como ouro, mas preferem uma abordagem mais técnica e estruturada para operar.



