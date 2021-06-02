Advanced Support Resistance
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- Version: 1.20
- Updated: 2 June 2021
- Activations: 5
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该指标具有独有的支撑阻力计算方案,是独一无二的交易系统 。
指标特性
想象一下，如果您能提前精确的判断出重要的交易支撑阻力区域以及点位， 您的交易将如何改善？基于独特的计算方式，我们可以看到波段走势中清晰的支撑和阻力。将过去重要的支撑阻力区域经过独特的计算,将关键位置在图表中显示.
本指标支持周期设置,可以设置其他周期. 大周期重要支撑阻力,以及小周期辅助判断可以在同一图表中完成.
基本显示
- 显示支撑阻力的价格标签。
- 显示实时的支撑和阻力。
- 显示历史的支撑和阻力.
基本设置
- 设置支撑阻力计算的周期。
警报设置
- 接近报警
- 碰触报警
- 报警弹窗
- 报警邮件发送
- 发送推送警报
颜色设定
- 可以设置不用的实时支撑阻力颜色
- 可以设置不用的历史支撑阻力颜色
- 可以设置价格标签颜色
- 可以点击价格标签或者点击显示区域改变区域填充方式
任何问题,相互交流