BigPlayerBars

Se você já ouviu falar do Método de Wyckoff, Análise de dispersão de volume, etc., com certeza chegou até aqui para buscar o indicador que lhe faltava!! Nosso indicador é capaz de lhe mostrar a dispersão de volume negociado pelos grandes players durante todo o período de negociação!





E o grande diferencial deste tipo de abordagem é a capacidade que este indicador possui de lhe mostrar onde está armado o "ACAMPAMENTO" dos BigPlayers e, assim, tirar o melhor proveito em seus trades, entrando junto com eles e ganhando do mercado!





São 5 classificações de que você deve se atentar para obter sucesso: