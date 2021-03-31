BigPlayerBars
- Indicators
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- Version: 1.7
- Activations: 5
Se você já ouviu falar do Método de Wyckoff, Análise de dispersão de volume, etc., com certeza chegou até aqui para buscar o indicador que lhe faltava!! Nosso indicador é capaz de lhe mostrar a dispersão de volume negociado pelos grandes players durante todo o período de negociação!
E o grande diferencial deste tipo de abordagem é a capacidade que este indicador possui de lhe mostrar onde está armado o "ACAMPAMENTO" dos BigPlayers e, assim, tirar o melhor proveito em seus trades, entrando junto com eles e ganhando do mercado!
São 5 classificações de que você deve se atentar para obter sucesso:
- Ultra Volume: É o candle mais esperado, onde temos a confirmação da atuação dos Grandes Players. Tem cor VERMELHA
- Alto Volume: É o candle que mostra interesse dos BigPlayers em realizar negociações naquele nível de preços. Tem cor LARANJA
- Médio Volume: Demonstra relativa negociação amadora. Tem cor AMARELA
- Baixo Volume: Demonstra falta de interesse de negociação. Tem cor BRANCA
- Fraco Volume: Demonstra ausência de interesse de negociação para o nível de preços. Tem cor AzulClaro
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