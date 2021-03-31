BigPlayerBars

Se você já ouviu falar do Método de Wyckoff, Análise de dispersão de volume, etc., com certeza chegou até aqui para buscar o indicador que lhe faltava!! Nosso indicador é capaz de lhe mostrar a dispersão de volume negociado pelos grandes players durante todo o período de negociação!


E o grande diferencial deste tipo de abordagem é a capacidade que este indicador possui de lhe mostrar onde está armado o "ACAMPAMENTO" dos BigPlayers e, assim, tirar o melhor proveito em seus trades, entrando junto com eles e ganhando do mercado!


São 5 classificações de que você deve se atentar para obter sucesso:

  1. Ultra Volume: É o candle mais esperado, onde temos a confirmação da atuação dos Grandes Players. Tem cor VERMELHA
  2. Alto Volume: É o candle que mostra interesse dos BigPlayers em realizar negociações naquele nível de preços. Tem cor LARANJA
  3. Médio Volume: Demonstra relativa negociação amadora. Tem cor AMARELA
  4. Baixo Volume: Demonstra falta de interesse de negociação. Tem cor BRANCA
  5. Fraco Volume: Demonstra ausência de interesse de negociação para o nível de preços. Tem cor AzulClaro

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VolumeFlow is a Volume Accumulation / Distribution tracking indicator. It works in a similar way to OBV, but it is much more refined and includes the options to use: Classical Approach = OBV; Useful Volume Approach; Gail Mercer's approach; Input Parameters: Input Parameters: Approach Type: Explained above; Volume Type: Real or Ticks; Recommendations: Remember: The TOPs or BOTTONS left by the indicator are good Trade Location points. This is because the players who were "stuck" in these regions w
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Rejection Zones
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
Este poderoso indicador analisa o gráfico e mostra zonas de Rejeição de Preços! Isto é, locais onde o preço foi, mas não foi aceito pelo mercado! A visualização desta zona de Rejeição, facilita o entendimento do trader na tomada de decisões de onde operar e como operar! O indicador é composto por 4 linhas, sendo classificadas em 2 grupos: Linhas Vermelha e Amarela: Denotam os extremos onde o preço conseguiu chegar, mas não foi aceito! Linhas Laranja e Azul: A partir delas, denotam o Início da z
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ColoredMA
Paulo Henrique Faquineli Garcia
4.5 (2)
Indicators
Média Móvel que possui todos tipos de Cálculo comum: Simples Exponencial Suavizada Ponderada Conta com suporte para aplicação sob outros indicadores! Seu principal diferencial é o esquema de cores em GRADIENTE que, de acordo com a mudança no ângulo da média, altera suas cores conforme demonstrado nas imagens abaixo. Com isso, espera-se que o usuário tenha uma percepção mais suavizada das pequenas alterações. Bons trades!!
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VWAPBands
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
This indicator calculates the Daily VWAP and projects its Bands in 3 upper levels and 3 lower levels (Supports and Resistances), offset by the Standard Deviation selected by the user. How to configure: Choose the symbol and the desired graphic time; Choose the type of price that is most suitable to calculate the Desired VWAP; Choose whether or not you want the Bands to be plotted; Choose the type of Volume you want to use (Ticks or Real); Choose the type of Calculation of the Bands (Deviation
EchoCardiogram
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
This indicator allows you to monitor and correlate several assets simultaneously. Using an operational reading technique applied in Multimarkets, the user is able to observe the behavior of other assets visible to the current asset that is operating. With this, the user's ability to make decisions becomes more robust and grounded. The indicator has the capacity to list up to 4 assets, with the possibility, also, to change the type of quote and be used both for the current price and the past pr
Will Spread
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
The Larry Wiliams' indicator named WillSpread considers the influence of the secondary Asset (Symbol) on the current Asset (trading). Indicator essence is to transform the correlation between assets in accumulated history data, providing an opportunity to detect various peculiarities and patterns in price dynamics which are invisible to the naked eye. Based on this information, traders can assume further price movement and adjust their strategy accordingly. As exposed on his Book, Larry says: "a
VolumeCapacitor
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
Designed by Fábio Trevisan, VolumeCapacitor is an indicator that, in addition to showing the volume quantity, shows its direction, having as main characteristic, the possible price tops and bottoms, or pullback areas. With its simple but not simplistic calculation method, it is able to determine areas where the defense of long and short positions can be assessed with a simple observation. VolumeCapacitor uses in its unique formula the OBV (Balance of Volume, or On-Balance Volume) idealized by J
VolProfile PRO
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
For those who need a Volume Profile / Market Profile indicator, here is the solution! It contains the essential information: Control Point (POC); Higher Value Area (VAH); Lower Value Area (VAL); You can choose to SHOW or NOT SHOW the volume Histogram, according to your wish. If you choose to show the histogram, note that according to the type of asset, it is necessary to adjust the scale of the indicator (last parameter of the indicator). You can also choose from the data source of your hist
Renko Ultimate
Paulo Henrique Faquineli Garcia
3.5 (2)
Indicators
This indicator creates the perfect RENKO for you to work with timeless types of Candles! Due to RENKO characteristics of timeless, the indicator adjusts trading arrows (otherwise they would be lost) and leaves them exactly where the negotiation occurred in Renko Candles! In addition, this indicator shows exactly the division between days, in order to make it clear to user where each trading session started and ended! Important details: The automatically generated RENKO has an accuracy of up to
ATR SuperTrend
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
A ‘Supertrend’ indicator is one, which can give you precise buy or sell signal in a trending market.  As the name suggests, ‘Supertrend’ is a trend-following indicator just like moving averages and MACD (moving average convergence divergence). It is plotted on prices and their placement indicates the current trend. The Supertrend indicator is a trend following overlay on your trading chart, much like a moving average, that shows you the current trend direction. The indicator works well in a tren
SuperRenko
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
This indicator creates the perfect RENKO for you to work with timeless types of Candles! Due to RENKO characteristics of timeless, the indicator adjusts trading arrows (otherwise they would be lost) and leaves them exactly where the negotiation occurred in Renko Candles! In addition, this indicator shows exactly the division between days, in order to make it clear to user where each trading session started and ended! Furthermore, the following indicators were added, giving you bigger analysis p
Volume Waves
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
One of the best tools for analyzing volume, Weis Wave was devised by David Weis to facilitate reading the directional flow. For the disciples of the Wyckoff method, this means an evolution, facilitating a predictive reading of the market, always looking for Accumulation and Distribution zones for traded assets. For better understanding, in this indicator we try to cover every reading of EFFORT (traded volume) versus RESULT (price change). Thus, you can apply the indicator on the chart twice to
Auto Midas VWAP
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
AUTO MIDAS VWAP Volume Weighted Average Price (VWAP) is a trading benchmark commonly used by Big Players that gives the average price a Symbol has traded throughout the day. It is based on both Volume and price. Commonly, MIDAS VWAP damand you to determine the initial point of analysis. This indicator plots automatically based on ZigZag Approach. You will be able to use up to 3 HIGH MIDAS VWAP's and 3 LOW MIDAS VWAP's. Wish the best trade results!!
LongShort Cointegration
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicators
Long & Short Based on Cointegration Statistical and Quantitative Long-Short (Pair Trading) approach for long and short positions. Your CPU will always be safe and stable when using Multiple Linear Regression if you have a reliable indicator. Based on the results of this indicator, you can execute a long and short or a long and long/short and short trade between two separate assets. It can show you a Highly informative dashboard based on Cointegration Search you determine, with all statistical d
LongShort by Cointegration
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Experts
Be aware that standard parameters are not a recommendated inputs! You should analyze and determine your own parameters for Long&Short trades! Long   &   Short   Based   on   Cointegration Statistical and Quantitative Long-Short (Pair Trading) approach for long and short positions. Your CPU will always be safe and stable when using Multiple Linear Regression if you have a reliable Expert Advisor. Based on the results of this indicator, you can execute a long and short or a long and long/short an
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AGUINALDO TENORIO
33
AGUINALDO TENORIO 2021.11.17 20:50 
 

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Paulo Henrique Faquineli Garcia
16567
Reply from developer Paulo Henrique Faquineli Garcia 2021.11.18 00:43
Olá Aguinaldo Isso depende da base de dados que sua corretora disponibiliza para a Plataforma MT5. Tente mudar de corretora e mudar o tipo de volume de Tick para Real. Com certeza esses passos vão solucionar seu problema. Até!
Wellice Barbosa
31
Wellice Barbosa 2021.11.05 23:51 
 

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Raphael Araujo
38
Raphael Araujo 2021.08.20 19:16 
 

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WilliansCampos
14
WilliansCampos 2021.06.05 04:33 
 

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