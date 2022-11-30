Moving Average Custom
- Indicators
-
- Version: 1.0
- Activations: 5
A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa.
Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA.
Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.