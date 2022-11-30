Moving Average Custom

A Média Móvel é um indicador que faz parte da Análise Técnica. Com ela, é possível identificar o equilíbrio dos preços no mercado, observando tendências de alta, neutra ou baixa.

Este indicador customizado traz opções extras pera definir o método de cálculo podendo-se esclolher entre SMA,EMA,SSMA,LWMA,JJMA,JurX,ParMA,T3,Vidya,AMA,HULL MA.

Também conta com varias opções para escolher o método de cálculo para o preço base a ser usado no cáculo da média.

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Danrlei Hornke
Indicators
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111706
FREE
Chart Control MT5
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/112155  
FREE
Afastamento Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O Afastamento da Média Móvel, é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para fornecer uma representação visual do afastamento entre o preço atual e uma média móvel específica. Este indicador, desenvolvido para o MetaTrader, oferece aos traders uma perspectiva clara das mudanças na dinâmica de preço em relação à tendência de médio prazo. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111704
FREE
Niveis DX Media Movel MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O indicador é uma ferramenta desenvolvida para o MetaTrader, projetada para auxiliar na análise detalhada do comportamento do preço em relação a uma média móvel específica. Ao ser anexado ao timeframe diário, o ele realiza cálculos e monitora, em timeframes menores, quantas vezes o preço toca determinados níveis de afastamento durante o dias além de calcular a média dos toques. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/111710
FREE
IFR Stochastic MT4
Danrlei Hornke
Indicators
The Stochastic RSI (StochRSI) is a technical indicator that combines the characteristics of the Relative Strength Index (RSI) with the Stochastic Oscillator, resulting in a more sensitive tool that generates a higher number of trading signals. Developed by Tushar Chande and Stanley Kroll, the indicator was designed to overcome a perceived limitation of the traditional RSI: the low frequency of overbought and oversold levels activation (commonly 80 and 20), especially in less volatile assets. How
FREE
Chart Control MT4
Danrlei Hornke
5 (1)
Indicators
O Chart Control é um indicador que permite de forma rapida e pratica alterar o timeframe e ativo do grafico, possibilitando que voce possa fazer todas as suas analises em apenas um grafico sem precisar abrir vários, além disso voce pode escolher o entre os temas claro e escuro para o qual melhor se adapta a sua preferencia. MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/109444
FREE
Position and Coverage MT5
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT4:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139409
FREE
Position and Coverage MT4
Danrlei Hornke
Utilities
Indicador que calcula e exibe dois níveis de preço: o preço médio das posições atualmente abertas e o preço de cobertura, definido como o preço necessário para zerar ou manter o lucro acumulado em determinado período. O cálculo do preço médio considera o volume e o preço de entrada das operações abertas, enquanto o preço de cobertura é ajustado dinamicamente conforme o lucro ou prejuízo realizado e não realizado no período analisado. Versão MT5:  https://www.mql5.com/pt/market/product/139405
FREE
Touch VWAP MT4
Danrlei Hornke
Indicators
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
Touch VWAP MT5
Danrlei Hornke
Indicators
O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP
Stochastic Slow
Danrlei Hornke
Indicators
Stochastic: It was developed by George Lane in the early 1950s. It is based on the principle that the price closes close to the maximum if the asset is on an uptrend, and close to the minimum if it is on a downtrend. Following the idea of the inercial movement of prices. This indicator can generate possible signals of overbought moments or about asset sales. In a usual way it can used according to some standards; Slow Stochastic: A moving average of 3 periods is calculated on the stochastic in
Larry Williams
Danrlei Hornke
Indicators
Created by trader and journalist Larry Williams, Setup 9.1 is a simple strategy that is easy to understand and execute, which is why it is so well known and popular in the world of traders and technical analysis. It is a REVERSION setup, where operations are sought when the moving average changes direction. Setup Logic With the open candlestick chart, at any time chart, it is only necessary to add the 9-period Exponential Moving Average (MME9). That done, we look for assets in which the MME9
Keltner Channel Customizado
Danrlei Hornke
Indicators
Keltner Channels (ou   Canais de Keltner ) é mais um indicador de   volatilidade   utilizado pela   análise técnica. Também chamado de   envelope , esse canal foi criado por Chester Keltner para monitorar os seus investimentos no mercado futuro de café na década de 1960. Porém, com o passar do tempo, passou também a ser utilizado para outros ativos e, atualmente, é uma das ferramentas mais utilizadas pelos traders. Nesta versão customizada foram adicionados novas opções de método de média movel
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